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Medya Erdoğan'la ilgili flaş çıkış! "Belki de..." deyip duyurdu
Medya

Erdoğan'la ilgili flaş çıkış! "Belki de..." deyip duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-04-12 09:15:00 -
Erdoğan'la ilgili flaş çıkış! "Belki de..." deyip duyurdu

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçim beyannamesini açıkladığını belirterek, "Evet Erdoğan, siyasi macerasının belki de en rahat seçim çalışmasını yapıyor. Dünkü konuşmasında seçimleri kazanmaya artık daha yakın olmanın rahatlığı ve güveni vardı. Gerçekleştiremeyeceği hiçbir vaatte bulunmadı" dedi.

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçim beyannamesini açıkladığını belirterek, "Evet Erdoğan, siyasi macerasının belki de en rahat seçim çalışmasını yapıyor. Dünkü konuşmasında seçimleri kazanmaya artık daha yakın olmanın rahatlığı ve güveni vardı. Gerçekleştiremeyeceği hiçbir vaatte bulunmadı" dedi.

Yaşanan tüm olumsuzluklara karşın, AK Parti'nin tüm anketlerde oyunu sürekli artırdığını kaydeden Barlas, "Bu yükselişinde hiç şüphesiz en büyük pay sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Onun bu kararlılığı ve tükenmeyen heyecanı yavaş yavaş parti teşkilatlarında da hissedilmeye başlanmış" ifadelerini kullandı.

 
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