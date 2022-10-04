Erdoğan'la ilgili bomba "Putin" iddiası

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, Yunan basını iki ülke arasındaki ilişkiyi ve Rusya-Ukrayna savaşının bölgeye etkisini inceleyen bir analiz yayınladı.

"Erdoğan'ın sözlerinde Putin'in rolü"

ABD’li Diplomat Patrick N. Theros tarafından kaleme alınan yazıda, Türkiye-Yunanistan arasında olası bir savaş ‘felaket’ olarak nitelendirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’ı hedef alan sert söylemlerinin ardında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olabileceği öne sürüldü.

"Olası bir savaştan en çok kim yararlanır?"

The National Herald’da yayımlanan makalede, “Böyle bir savaştan kim yararlanır?” sorusu irdelendi. ABD’li Diplomat Patrick N. Theros, olası bir savaşın Türkiye ve Yunanistan’a herhangi bir yarar sağlamayacağını vurgularken, bu durumdan en iyi etkilenecek olan ülkenin Rusya olduğunu savundu.

Putin'in işine gelir: NATO'da çatlak

Theros şöyle dedi: Türkiye-Yunanistan savaşı dikkatleri Ukrayna’dan çekerek bölgeye yoğunlaştırırken, NATO içinde de ciddi çatlaklara sebep olacak.

Böyle bir savaş, Türk boğazlarını dünya çapında gıda kıtlığı sırasında Ukrayna’nın tahıl ve diğer önemli mal sevkiyatları da gerçekleşemeyecek.

Ayrıca, olası bir savaş, Türkiye ve Yunanistan’dan Avrupa’ya giden Azerbaycan boru hattı gazına zarar vereceği için, Ukrayna savaşından dolayı zaten gergin olan dünya ekonomisi kaosa sürükleyecek.

"Putin için bir zafer olabilir"

Bu noktada Putin, dünya ekonomisinin öyle bir kriz içinde olacağını ve Rus petrol ve gazına yönelik yaptırımların kaldırılmasının bir zorunluluk olacağını düşünebilir. Yani bu Putin için bir zafer olabilir."

"İlişkilere zarar vermek yerine..."

ABD’li diplomat, Türklerin Kasım 2015’te bir Rus bombardıman uçağını düşürmesinden bu yana Putin’in Erdoğan’ı manipüle ettiğini savunurken, “Olayın Ankara ve Moskova arasındaki ilişkilere zarar vermesine izin vermek yerine Rusya, Türkiye’yi NATO mutabakatından uzaklaştırıp Rus yörüngesine yaklaştırdı. Türkiye, Rus havayollarının hava sahasına girip çıkmasına izin veren tek NATO ülkesi oldu.” dedi.