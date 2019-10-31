Erdoğan'la Gürcü başbakanın toplantısında 29 Ekim gafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı kabul etti. İki lider, yaptıkları görüşme sonrası basın mensuplarının karşısına geçti. Erdoğan'dan sonra konuşmaya başlayan Gürcü lider, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Gakharia'nın bu sözlerini Türkçe'ye çeviren tercüman "29 bayramınızı kutluyorum" ifadelerini kullandı. Bu esnada Erdoğan'ın o yöne dönerek bakması dikkat çekti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırbaşları şöyle;

"Komşumuz ile ortak fırsatları değerlendirme fırsatı bulduk. Dostumuz Gürcistan ile her alanda gelişen ilişkilerimiz var. Bölgemiz açısından stratejik ortaklığımızın önemli gelişmelere neden olacağına inanıyorum.

Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara verilmiştir. Bugün Dışişleri Bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız.

2011 tarihli anlaşmamız doğrultusunda pasaportsuz geçişi temin ettik. Gürcistan'ın en büyük ticari ortağının Türkiye olması bizi memnun ediyor. Ortak fayda ve karşılıklı saygı temelinde ekonomik işbirliğini artırma iradesini gösteriyoruz. 2018 sonu itibariyle 1,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkarma irademizi teyit ettik. Bu çerçevede Türkiye-Gürcistan arasındaki ticareti kolaylaştırmak için gerekli adımları atacağız. Kısa sürede Ankara'da düzenleyeceğimiz karma ekonomik toplantı bunun için fırsat teşkil edecektir.

Güvenlik konusunu ele alma imkanı da bulduk. Bu alanda işbirliğimiz farklı şekilde devam ediyor. Gürcistanlı birçok genci güvenlik noktasında yetiştirme fırsatını bulduk. Gürcistan'ın bağımsızlık ve istikrarı bizim için önemlidir. Silahlı kuvvetlerimiz arasında Türkiye ve Gürcistan'da ortak tatbikatlar düzenlemeye devam ettik. Buradan hareketle, 2 bin 200 Gürcü askeri Türkiye'de kurs ve eğitimlere katıldı. Karadeniz'de barış ve istikrarın sürmesi için çabalarımız devam ediyor."