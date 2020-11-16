“Erdoğan’ın ziyaretinin bedeli olmalı”

Münübe Yılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Maraş ziyaretinden rahatsız olan Avrupa Parlamentosu milletvekili Weber, “Bu ziyaretin bedeli olmalı” açıklamasında bulundu. Kıbrıs adasının en gözde turistik beldesi olan ve 1974'te BM gözetimi altında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimi altına girmesinden sonra Rumlar’ın terk ettiği Maraş’ın Rumlar için kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Weber, Erdoğan’ın bu ziyaretinin barışçıl olmadığını öne sürdü. “Erdoğan’ın Maraş ziyareti ile Türkiye’nin çatışmaları çözme niyetinde olmadığını görmüş olduk” diyen Rum destekçisi Weber, bu adımın sonuçlarının olacağını söylerek Türkiye’yi tehdit etmeyi de ihmal etmedi. Avrupa Konseyi’nde ayrıntılı bir şekilde görüşülmesi gerektiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Kıbrıs'ta 46 yıl sonra açılan Maraş'a yaptığı ziyareti bölgedeki Rumlar da hazmedememiş protesto gösterisinde bulunmuşlardı. Erdoğan ise Maraş’a yapılan ziyaret ile ilgili "Maraş'ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır" ifadelerini kullanmıştı.