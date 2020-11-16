  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya “Erdoğan’ın ziyaretinin bedeli olmalı”
Dünya

“Erdoğan’ın ziyaretinin bedeli olmalı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Maraş ziyaretinden rahatsız olan Avrupa Parlamentosu milletvekili Weber, “Bu ziyaretin bedeli olmalı” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:28:00 -
“Erdoğan’ın ziyaretinin bedeli olmalı”

Münübe Yılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Maraş ziyaretinden rahatsız olan Avrupa Parlamentosu milletvekili Weber, “Bu ziyaretin bedeli olmalı” açıklamasında bulundu. Kıbrıs adasının en gözde turistik beldesi olan ve 1974'te BM gözetimi altında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimi altına girmesinden sonra Rumlar’ın terk ettiği Maraş’ın Rumlar için kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Weber, Erdoğan’ın bu ziyaretinin barışçıl olmadığını öne sürdü. “Erdoğan’ın Maraş ziyareti ile Türkiye’nin çatışmaları çözme niyetinde olmadığını görmüş olduk” diyen Rum destekçisi Weber, bu adımın sonuçlarının olacağını söylerek Türkiye’yi tehdit etmeyi de ihmal etmedi. Avrupa Konseyi’nde ayrıntılı bir şekilde görüşülmesi gerektiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Kıbrıs'ta 46 yıl sonra açılan Maraş'a yaptığı ziyareti bölgedeki Rumlar da hazmedememiş protesto gösterisinde bulunmuşlardı. Erdoğan ise Maraş’a yapılan ziyaret ile ilgili "Maraş'ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır" ifadelerini kullanmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Muhsin

Sen kimsin lan Terbiyeni takın
  • Yanıtla
Ahlaksızlık yetmedi, bunu da kullandı: İrem Derici koronavirüse yakalandığını söyleyip...
Gündem

Ahlaksızlık yetmedi, bunu da kullandı: İrem Derici koronavirüse yakalandığını söyleyip...

Kokuşmuş mahallede para için her takla atılmaya devam ediliyor. Şarkıcı İrem Derici, koronavirüse yakalandığını iddia edip şarkısının reklam..
AB'den Kapalı Maraş çıkışı! 'Üzüntü duyuyoruz'
Dünya

AB'den Kapalı Maraş çıkışı! 'Üzüntü duyuyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ziyaret ettiği KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın bir kısmının açılmasının gerektiğini söyle..
İlk kazma vuruluyor! Dev projede yeni gelişme
Gündem

İlk kazma vuruluyor! Dev projede yeni gelişme

Bursa’da yapımı Ulaştırma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek Şehir Hastanesi raylı sistem inşaatına ilk kazma yakın zamanda vurulacak. ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay