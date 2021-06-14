Erdoğan'ın ziyareti öncesi Akit'e konuştu! ‘Birliktelik Şuşa'dan şahlanacak’

Yeni Akit Ankara

Bakü Uluslararası Çok kültürlülük Merkezi Türkiye Temsilcisi, Azerbaycanlı dış politika uzmanı Oktay Hacımusalı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işgalden kurtarılmış Şuşa şehrine yapacağı ziyaret öncesinde Akit için değerlendirmede bulundu.

Hacımusalı, “Yıllarca bu anın özlemiyle yaşadık. Sadece biz bu olayı bizim açımızdan, yani iki kardeş ülkenin geleceği, perspektifleri ve istikrarı açısından değerlendirmiyoruz, tüm bölge bugün Şuşa'ya yapılacak ziyaretten, orada yapılacak olan antlaşmalardan nasibini alacaktır. Hiç kuşkusuz, çalışmaların bu safhaya gelmesinde her iki ülke devlet başkanlarının emeği, gayreti çok büyük” dedi.





Oktay Hacımusalı, şunları söyledi:

“Şuşa artık Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla süslenmiş durumda. Ve Muzaffer Ali Baş Komutan İlham Aliyev'i ve Azerbaycan'ın vefalı kardeşi; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Ciddi anlamda büyük bir olaya tanık olacağız Şuşa’da hep beraber. Bu öyle büyük bir olay ki, yıllarca biz bu günleri bekledik. İki kardeş ülke bugüne kadar imkansızmış gibi görünen pek çok projeye imza attı. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin pekiştirilerek bölgenin istikrarı için ileri safhalara taşınması çok önemlidir. Şuşa'da gerçekleşecek görüşme bölgenin jeopolitik dengelerini sağlayacak, geleceğe yönelik adımlar olacaktır. Karabağ'ın kültür başkenti Şuşa'da gerçekleşecek ikili görüşme bölgesel ve küresel bazda Türkiye ve Azerbaycan birlikteliğinin mührünü vurmuş olacak. Bölgenin yeniden tasarlanması ve Türkiye'nin bu süreçte ciddi aktöre dönüşmesi bizim önümüze bazı realiteleri getiriyor. Bu realiteler iç ve dış güçlerce her ne kadar süreçten uzak tutulmaya çalışılsa da, Türkiye azimle, istikrarla bu yolda ilerliyor ve eminim ki, dostu sevindirecek, düşmana gözdağı verecek aktiviteyi bugün Şuışa'da iki ülkenin Cumhurbaşkanları gerçekleştirecekler”

Kritik görüşme bölge iktirarını da pekiştirecek

Bu görüşmenin dünyaya Türkiye ve Azerbaycan tarafından verilen önemli bir mesaj olduğuna da değinen Hacımusalı, gerek görüşme öncesinde, gerekse de sonrasında gelişecek sürecin bölgede istikrarı daha da pekiştireceğinden emin olduğunu sözlerine ekledi.