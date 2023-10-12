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Gündem Erdoğan'ın yürüttüğü bürokrasi sonuç verdi! Hamas, İsrailli bir kadınla iki çocuğu bıraktı
Gündem

Erdoğan'ın yürüttüğü bürokrasi sonuç verdi! Hamas, İsrailli bir kadınla iki çocuğu bıraktı

Yeniakit Publisher
2023-10-12 03:45:00 -
Erdoğan'ın yürüttüğü bürokrasi sonuç verdi! Hamas, İsrailli bir kadınla iki çocuğu bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ın elindeki rehineleri bırakması için yaptığı görüşmeler sonuç verdi. Hamas, esir aldıkları İsrailli bir kadın ve iki çocuğunu serbest bıraktı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda gerilimin düşmesi ve sivil can kayıplarının engellenmesi için Türkiye girişimlerde bulunmaya devam ediyor.

Erdoğan'ın hamlesi sonuç verdi

Hamas'ın elindeki İsrailli rehineler için devreye giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da Hamas yetkilileriyle bir araya geldi. Erdoğan'ın yürüttüğü bürokrasi sonuç verirken, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları esir aldığı bir İsrailli kadınla iki çocuğunu serbest bıraktı. Al Jazeera, kadın ile çocuğunun serbest bırakılmasına ilişkin görüntüleri de yayımladı.

Ankara'da kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içinde yaptığı diplomatik temaslarda, Hamas'ın elindeki İsrailli rehineler için devreye girmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamaslı yetkililer ile Ankara'da görüşmeler yaptığı öğrenilmişti.

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