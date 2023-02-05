Erdoğan'ın varlığı bile kudurtuyor! Bunu istiyorlar

Uluslararası sermayenin, dolayısıyla Batı'nın Türkiye'de, tıpkı Ukrayna, Hollanda ve Kanada'daki gibi popüler ve oyuncu birinin başa gelmesini istediğini belirten Hüseyin Besli, "Tayyip Erdoğan'ın varlığı dahi onların tasavvuruna çomak sokmaktadır" dedi.

Besli, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Yazıya başlamadan;

Ahmet Davutoğlu denince aklıma; "Tövbesini bozan her şeyi ve her yeri (seni, beni, onu, bunu, şunu, devleti-milleti, dini-imanı, hayvanatı, nebatatı, taşı-toprağı) bozar" cümlesi geliyor.

Kamuya açıklanan ve kimi araştırmalardan gördüğüm o ki; AK Parti'nin yirmi yıldır kesintisiz yürüttüğü, karşılığını da gördüğü hizmet ve yatırım siyaseti doyum noktasına ulaşmış, kanıksanmış durumda.

Öyleyse AK Parti, dolayısıyla Cumhur İttifakının, dolayısıyla Başkanlık için Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli ve yeterli oyu alması için hizmetlerin, yatırımların altını çizmesinden daha çok;

Dünyanın geldiği bu noktada, Erdoğan karşısında yer alacak muhtemel adayların uygun, doğru bir alternatif olmadığını anlatmak gerekiyor.

Bir de; unutmamak gerekir ki bütün dünyada sahici liderler yerine; oyuncu, popüler, frapan, sentetik siyasiler yönetime getirilmektedir/gelmektedir.

Bu hal, küreselci sermaye sahiplerinin istediği ve becerdiği bir şeydir. Çünkü dünya patronlarınca oyuncu liderlerin kontrol altına almak ve istedikleri oyunu oynatmak daha kolay ve daha ucuzdur.

Türkiye de bu iştihadan vareste değildir.

Bir kez daha altını kalın çizgilerle çizmek gerekir ki; uluslararası sermayenin dolayısıyla Batı'nın Türkiye'ye dair istediği, tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi, Hollanda'da olduğu gibi, Kanada'da olduğu gibi popüler ve oyuncu birinin başa gelmesidir. Tayyip Erdoğan'ın varlığı dahi onların tasavvuruna çomak sokmaktadır;

Mesele, bu hususun yeterince anlaşılması ve anlatılması meselesidir vesselam."