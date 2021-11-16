Erdoğan'ın tüyleri diken diken eden Sezai Karakoç şiiri yeniden gündem oldu!
Ömrünü İslam medeniyetinin yeniden inşası davasına adayan Diriliş Nesli'nin öncüsü Sezai Karakoç'un vefatının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012 yılında okuduğu tüyleri diken diken eden 'Ey Sevgili' şiiri yeniden gündem oldu.
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Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Karakoç'un vefatının ardından Erdoğan'ın başbakanlık döneminde okuduğu 'Ey Sevgili' şiiri yeniden gündem oldu.
Seza Karakoç vefat etti
Türk edebiyatının öncü yazarlarından olan Sezai Karakoç hayatını kaybetti. "İnsanı ancak Allah özgür kılar. İnkar tutsaklık, inanç özgürlüktür." sözleriyle gençlere öncü olan Karakoç'un vefatını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, "Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman’a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin." sözleriyle duyurdu.
'Ey Sevgili' şiiri yeniden gündem oldu
Sezai Karakoç'un vefatının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 30 Eylül 2012’de Başbakan olduğu dönemde AK Parti 4. Olağan Büyük Kongresi’nde okuduğu 'Ey Sevgili' şiiri yeniden gündem oldu.
AK Parti’nin 11. yılında yaptığı konuşma öncesi dönemin Başbakanı Erdoğan, okuduğu şiir ile duygulu anlar yaşatmıştı. Bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamamıştı.
İşte 'Ey Sevgili' şiirinin sözleri:
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim
Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır
Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır
Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır
Yoktan da vardan da ötede bir Var vardır
Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır
O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır
Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır
Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır
Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır
Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır
Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır
Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır
Senden ümit kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili