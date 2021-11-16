Erdoğan'ın tüyleri diken diken eden Sezai Karakoç şiiri yeniden gündem oldu!

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Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Karakoç'un vefatının ardından Erdoğan'ın başbakanlık döneminde okuduğu 'Ey Sevgili' şiiri yeniden gündem oldu.

Seza Karakoç vefat etti

Türk edebiyatının öncü yazarlarından olan Sezai Karakoç hayatını kaybetti. "İnsanı ancak Allah özgür kılar. İnkar tutsaklık, inanç özgürlüktür." sözleriyle gençlere öncü olan Karakoç'un vefatını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, "Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman’a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin." sözleriyle duyurdu.

'Ey Sevgili' şiiri yeniden gündem oldu

Sezai Karakoç'un vefatının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 30 Eylül 2012’de Başbakan olduğu dönemde AK Parti 4. Olağan Büyük Kongresi’nde okuduğu 'Ey Sevgili' şiiri yeniden gündem oldu.

AK Parti’nin 11. yılında yaptığı konuşma öncesi dönemin Başbakanı Erdoğan, okuduğu şiir ile duygulu anlar yaşatmıştı. Bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamamıştı.

İşte 'Ey Sevgili' şiirinin sözleri:

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili

Uzatma dünya sürgünümü benim

Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır

Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır

Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır

Yoktan da vardan da ötede bir Var vardır

Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır

O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır

Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır

Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır

Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır

Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır

Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır

Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır

Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır

Senden ümit kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili