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Gündem Erdoğan'ın TTB'ye tepkisi sonrası düğmeye basıldı! Çoklu baro modeli yolda
Gündem

Erdoğan'ın TTB'ye tepkisi sonrası düğmeye basıldı! Çoklu baro modeli yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk Tabibler Birliği ile ilgili açıklamasının ardından AK Parti’nin hukukçuları düğmeye bastı. Bu kapsam aynı ilde ikinci bir odanın kurulabilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 07:29:00 - 2020-10-16 07:39:09
Erdoğan'ın TTB'ye tepkisi sonrası düğmeye basıldı! Çoklu baro modeli yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin yapısında değişikliğe gidilmesi gerektiği mesajını vermişti.

Erdoğan’ın sözleri sonrası harekete geçen AK Parti’nin hukukçuları ‘çoklu baro’ modeli gibi bir modelin hazırlık çalışmalarına başladı.

Türkiye Barolar Birliği ile ilgili düzenlemenin yanı sıra diğer meslek odalarıyla ilgili çalışmalar da ele alınacak.

Bu kapsamda yürütülecek çalışmalarla kamu kuruluşu niteliği taşıyan meslek örgütlerini de içine alan genel bir düzenlemeye gidilecek.

Daha önceki düzenlemeler emsal olacak

Daha önce AK Parti tarafından yapılan Turist Rehberleri Odası ve Türkiye Barolar Birliği düzenlemeleri bu çalışmalara emsal olacak.

Yapılacak düzenlemelerle birlikte kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının üye sayısı göz önünde bulundurularak aynı ilde ikinci bir odanın kurulmasına imkan sağlanacak. Meslek mensupları istedikleri odaya kaydını yaptırabilecek.

Yeni kurulan odalar üye sayıları oranında meslek odasının merkez birliğinde temsil edilecek. Bu odaların genel kurulunda belirlenen delegelerin, meslek odasının merkez yönetiminin oluşturulmasında söz hakkı olacak.

Düzenlemenin Meclis’in bütçe maratonundan sonra hazır hale geleceği belirtildi.

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Yorumlar

kenan sokar çıkarmaz

reısın yanındayız
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Abidin

Devletimiz bu tur pkk sevicileri sinav a soksun bilgilimi bilgisizmi ortaya cikar binlerce doktor binlerce ogretmen ayni bu sekilde var
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