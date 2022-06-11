Erdoğan'ın sözleri sonrası panikleyen Esed'den açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tel Rıfat ve Münbiç'i işaret ederek duyurduğu Suriye'nin kuzeyine yönelik yapılması planlanan yeni operasyon, terör örgütü YPG/PKK'yı olduğu gibi diktatör Beşer Esed'i de panikletti. Erdoğan'ın sözleri sonrası Esed kalleş bir açıklama yaptı.

Rus medyasına konuştu

Russia Today'e konuşan eli kanlı diktatör, "Bir işgal olursa ilk etapta bir halk direnişi olur. Tabi ki, Suriye ordusunun konumlandığı yerlerde askeri koşulların doğrudan karşı karşıya getirdiği durumlarda karşılık veririz" ifadelerini kullandı.

"Durum yine aynı olacak"

İki buçuk yıl önce Türkiye ve sözde Suriye ordusunun karşı karşıya geldiğini söyleyen Esed, "askeri kapasite izin verirse durum yine aynı olacak" dedi.