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Erdoğan'ın sözleri Atina'yı korkuttu

Akdeniz’de hukuksuz arama tarama faaliyetleri yürüten Yunanistan’ı Türkiye korkusu sardı. Yunan hükümeti Türkiye’nin uluslararası haklarını yerine getirmesi sonrası Atina’da hareketlilik getirdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 06:17
Erdoğan'ın sözleri Atina'yı korkuttu

Yunanistan’da Fatih gemisinin sondaj faaliyetleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamaları Atina’da hareketlilik getirdi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunan Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdı. Toplantıya Savunma Bakanı Evagelos Apostolakis, Dışişleri Bakanı Yorgos Katrungalos, Genelkurmay Başkanı Hristos Hristodulu ve diğer yetkili bakanlar katıldı. Toplantı sonrası Çipras, Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis ile telefonda görüştü. Çipras basına yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Kıbrıs’ta tahrik edici tutumunu incelemek için toplandık” dedi.

Skandal talep!


Çipras, Rumların güvende olduğunu vurgulayarak, “Sayın Anastasiadis ile gelecek günlerdeki Avrupa Birliği liderler zirvesi konusunda hazırlıklar ve Türkiye konusunda alınması gereken kararlar ve eğer sondaj yaptı ise Türkiye aleyhinde yaptırımların uygulanması ihtimalini de konuştuk. Kıbrıs ve Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlalinin sonuçları olur” diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 06:25
  1. Erdoğan
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  3. toplantı
  4. SİYASET Haberleri

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