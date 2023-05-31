Erdoğan'ın, sizin gibi ikiyüzlülerin, fırıldakların aklına ihtiyacı yok! Hadi başka kapıya

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, seçim sonrası utanmadan sıkılmadan Tayyip Erdoğan'a akıl satmaya kalkan muhalifleri topa tuttu.

"Erdoğan'ın sizin gibi mürailerin, fırıldakların aklına ihtiyacı yok. Neyi nasıl kazandığını 2002'den beri girdiği her seçimle ortaya koydu zaten" ifadelerini kullanan Tuna, yazısında şunları kaydetti:

"Benim bildiğim, üst üste Cumhurbaşkanı seçilmekte sınır var ama seçilememekte herhangi bir sınır yok.

O halde Kılıçdaroğlu görevine devam edebilir. Yani, hâlihazırda idrak ettiği 12'nci mağlubiyetine yenilerini ekleyebilir.

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Belki biz yenilerini göremeyiz, lakin gençler ve bir de Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ görecektir.

Ki, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda 109 yaşında gitti sandığa sarıldı.

Gerçi Kılıçdaroğlu'nun kazanmasına yetmedi ama kimi sanatçıların "Sandığa sarılın" kampanyasına iştirak etmiş oldu.

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Demokrasimize açık müdahale edildiğinde, 15 Temmuz'da ülkemiz işgal edilmeye çalışıldığında, PKK terör eylemleriyle insanlarımızı katlettiğinde, küreselci emperyalizmin tiranları ülkemize parmak salladığında söz konusu sanatçılarımızın gıkları çıkmıyor.

Güçleri bir tek Erdoğan'a oy verenlere yetiyor galiba.

Peki halkın yarısından fazlasını karşılarına almakla kendi kendilerini sınırladıklarını, hatta saygınlıklarını iptizale uğrattıklarını fark etmiyorlar mı?

"Erdoğan'a oy verenler, en ufak eleştiri yönelttiğimizde bizim mahallemizdekiler gibi linç etmezler nasılsa; bizi izlemeye aynen devam ederler..." diye düşünerek mi bu denli nobranca kaptırıp gidiyorlar? Bu şımarıklığın başka izahı var mı?

Neden halkın yarsından fazlasının siyasi tercihine gündüz gözüyle bu denli saygısızlık yapıyorsunuz?

Ezberlerinizi neden hiç sorgulamıyorsunuz?

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Pandemiyi, orman yangınlarını, depremleri, hülasa her afeti muhalefetinize meze yapmak için yırtındınız.

Bozgunculuğunuz yüzünden yasımızı bile tutamadık. Bir yandan afetle bir yandan da tezvirlerinizle boğuşmak zorunda kaldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere akıl almaz hakaretler yağdırdınız.

"Asacağız, keseceğiz, hesap soracağız, gözünüzün yaşına bakmayacağız..." diye tehdit ettiniz.

FETÖ'nün Cevheri'lerinin ağzınıza verdiği iftiraları matine-suare terennüm etmeyi marifet bildiniz.

Seçim bitti, yenildiniz... Şimdi de kalkmış utanmadan sıkılmadan Erdoğan'a akıl satmaya kalkıyorsunuz.

Bunlardan biri de Davutoğlu- Babacan muhibbi bir muhterem. (Bunlardan çok var, asla münferit değil.) Neymiş efendim, Erdoğan bu sonuçlardan sonra bütün Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmayı tercih ederse kazanırmış.

Erdoğan'ın sizin gibi mürailerin, fırıldakların aklına ihtiyacı yok. Neyi nasıl kazandığını 2002'den beri girdiği her seçimle ortaya koydu zaten.

Fazla aklınız varsa Erdoğan'a karşı tercih ettiğiniz, FETÖ ve PKK'nın da destek çıktığı o ucube masadakilere verin.

Mugalata yapmayın.

Sayın Erdoğan sizin gibilerin cumhurbaşkanı olmak için değil, sizin gibilere karşı çıktığı için cumhurbaşkanı oldu."