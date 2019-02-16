0553 313 94 23

Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi Zirvesi sonrası S-400 hava ve füze savunma sistemlerine ilişkin "Geri adım atmayacağız" açıklamasından sonra Trump'ın yardımcısı Mike Pence, "Buna seyirci kalamayız" dedi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:38
Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada skandal açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Soçi Zirvesi dönüşü S-400'le ilgili yaptığı "Temmuz'da alacağız, Rusya ile yapılan anlaşmadan geri adım atmayacağız" açıklamasına atıfta bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın YardımcısıMike Pence, "Buna seyirci kalamayız" dedi.

"NATO müttefikleri savunma harcamalarını artırmalı"

Pence'in gündeminde, Türkiye'nin Rusya'dan satın alacağı S-400 hava ve füze savunma sistemleri de vardı. ABD Başkan Yardımcısı, "NATO müttefikleri Doğu'dan silah alırken, ABD buna seyirci kalamaz" ifadelerini kullandı. Pence ayrıca, NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını arttırmaları gerektiğini belirtti.

AB'ye İran çağrısı

ABD'nin Ortadoğu'da güçlü varlığını sürdüreceğini belirten Mike Pence, terör örgütü DAEŞ'ın izin süreceklerini belirtti.

Pence ayrıca İran'ın terör destekçisi bir devlet olduğunu ve Avrupalı ortakların ABD yaptırımlarını baltalamayı durdurması gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Yardımcısı, Avrupa Birliği'ne (AB) de İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme çağrısı yaptı.

Erdoğan ne demişti?

Soçi Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularına yanıtlayan Erdoğan, S-400'le ilgili bir soruya şu şekilde yanıt verdi:

"S-400 anlaşmasını Rusya ile yaptık, dolayısıyla geri adım atmamız söz konusu değil. Bu iş bitti. Biz Temmuz ayında S-400'ün teslimatı ile ilgili verilmiş söz üzerinden çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 14:38
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Soçi Zirvesi
  3. S-400
  4. ABD Başkanı Donald Trump
  5. Donald Trump'ın Yardımcısı Mike Pence
  6. Mike Pence
  7. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
  8. Münih Güvenlik Konferansı
  9. S-400 hava ve füze savunma sistemleri
  10. NATO
  11. Ortadoğu
  12. DAEŞ
  13. Avrupa Birliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
    1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
    2. Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tevazu,..
    4. Gürer: "Tarım politikaları değişmeli"
    5. "İstanbul'da trafik sorununu çözerim"
    6. İsrail’e Mavi Marmara şoku
    7. Hersek Lagünü doğa fotoğrafçılarının..
    8. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    9. Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
    10. Erdoğan'a suikast timinin makineli..
    11. Bakan müjdeyi verdi! Tam 1,5 milyar..
    12. Göztepe, Kayserispor maçına hazır
    13. Hayvancılık işletmeleri tarımsal..
    14. Toplu taşımada şüpheli paket alarmı
    15. Mersin Barosu, TEMA’nın LAW..
    16. Tokat’ta domates tanzim satış..
    17. Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı
    18. Kaldırımda yürüyen yaşlı adama Pitbull..
    19. Çocuklarının önünde karısını öldürdü
    20. Sulamada dünya çapında keşif
    21. Bakan Pakdemirli, Aydın’da 1.5..
    22. Erzurumspor, Sivasspor maçında..
    23. Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası..
    24. Mustafa Sarıgül: “DSP’nin başarısı..
    25. Sina'da çatışma... Mısırlı 15 asker..
    26. "DEAŞ'ın elindeki son yer de ele..
    27. "O bir melekti, benim kınalı kuzumdu"
    28. "Cumhur İttifakı'nı milletin bekası..
    29. Çiftçi, seçim çalışmalarını sürdürüyor
    30. "Ozan Arif" son yolculuğuna uğurlandı
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü