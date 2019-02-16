Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada skandal açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Soçi Zirvesi dönüşü S-400'le ilgili yaptığı "Temmuz'da alacağız, Rusya ile yapılan anlaşmadan geri adım atmayacağız" açıklamasına atıfta bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın YardımcısıMike Pence, "Buna seyirci kalamayız" dedi.

"NATO müttefikleri savunma harcamalarını artırmalı"

Pence'in gündeminde, Türkiye'nin Rusya'dan satın alacağı S-400 hava ve füze savunma sistemleri de vardı. ABD Başkan Yardımcısı, "NATO müttefikleri Doğu'dan silah alırken, ABD buna seyirci kalamaz" ifadelerini kullandı. Pence ayrıca, NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını arttırmaları gerektiğini belirtti.

AB'ye İran çağrısı

ABD'nin Ortadoğu'da güçlü varlığını sürdüreceğini belirten Mike Pence, terör örgütü DAEŞ'ın izin süreceklerini belirtti.

Pence ayrıca İran'ın terör destekçisi bir devlet olduğunu ve Avrupalı ortakların ABD yaptırımlarını baltalamayı durdurması gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Yardımcısı, Avrupa Birliği'ne (AB) de İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme çağrısı yaptı.

Erdoğan ne demişti?

Soçi Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularına yanıtlayan Erdoğan, S-400'le ilgili bir soruya şu şekilde yanıt verdi:

"S-400 anlaşmasını Rusya ile yaptık, dolayısıyla geri adım atmamız söz konusu değil. Bu iş bitti. Biz Temmuz ayında S-400'ün teslimatı ile ilgili verilmiş söz üzerinden çalışmalarımızı yürütüyoruz."