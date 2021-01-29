Erdoğan'ın 'One Minute' çıkışının üzerinden 12 yıl geçti! İşte o tarihi anlar

Bugün 29 Ocak 2021... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ve dünya tarihine damga vuran sözlerinin yıl dönümü.

Erdoğan, Başbakan olduğu 29 Ocak 2009'da, dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve terör devleti İsrail'in Cumhurbaşkanı Simon Peres’in de katıldığı Davos Zİrvesi'nde "Gazze: Orta Doğu'da Barış" paneline katılmış ve o panelde yaşananlar tarihe geçmişti.

Panelde, işgalci İsrail'in Cumhurbaşkanı Peres'in Filistin konusundaki sert sözleri Erdoğan'ın tepkisini çekmiş ve söz istemişti.

Panelin moderatörlüğünü yapan Washington Post'un köşe yazarı David Ignatius ise Erdoğan'a söz vermek istemedi ve tarihe geçecek gelişmenin fitilini ateşledi. Bunun üzerine Erdoğan, asla unutulmayacak iki kelimeyi kullandı: One Minute!