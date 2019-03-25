Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!

Türk müziğinin 2015'te kaybettiğimiz usta ismi Kayahan'ın Bir Aşk Hikayesi adlı şarkısı, 31 Mart seçimleri öncesinde meydanları dolduran yüz binlerin yüreğini titretmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu duygu yüklü şarkıyı miting meydanlarında halkla birlikte söylüyor. Kayahan'ın eşi İpek Açar, bu durumu memnuniyet ve gururla karşıladığını belirtiyor.

"Aile olarak gurur duyduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son üç mitinginde halkla birlikte Bir Aşk Hikayesi'ni seslendirdi. GÜNAYDIN'ın ulaştığı şarkının sahibi olan Kayahan'ın eşi İpek Açar, bu durumu memnuniyetle karşıladığını söyleyip şu açıklamaya yaptı: "Sanatıyla ölümsüz olmak böyle bir şey. O görüntüleri izlediğimizde tıpkı konserlerimizdeki gibi o coşkuyu hissettik. Aile olarak gurur duyduk. Bu seçim umarım ülkemiz için hayırlı uğurlu olur. Herkese başarılar dilerim. Sayın Cumhurbaşkanımız'a en içten saygı ve sevgilerimi sunarım. Kayahan Bey'in mekanı cennet, ruhu şad olsun."