Erdoğan’ın Miço’ya “Hamas ayarını” bir Yunan basını bir de fondaş basın görmezden geldi!

Dün Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis’i kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak basın toplantısında, “Hamas’ı terör örgütü olarak görüyoruz” diyen Yunan Başbakanına “Hamas’a terör örgütü denilemez, Hamas, halkını ve ülkesini savunan insanlardır” diyerek haddini bildirdi.

Tarihi ayarı görmezden geldiler!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in zor durumda kaldığı diyaloğu Yunan basını görmezden gelirken, Türkiye’de de fondaş basın başını başka tarafa çevirerek bu tarihi ayarı görmemeyi tercih etti.

Başkan Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı nezdinde bir kez daha dünyaya verdiği insanlık dersi, Milli Gazete'de hiç yer almadı.

Tarihi ayar, Yeni Asya'da, Karar’da da haber olarak değerlendirilmedi.

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Yunan Başbakanına tarihi ayar Birgün gazetesinde de yoktu. Sadece Sözcü Gazetesi konuyu ziyaret haberi olarak gördü. Cumhuriyet gazetesi ise kendine yakışanı yaparak habere Yunan ağzıyla bakıp, “İki ülke atıştı” diye yer verdi. Fondaş medyanın Yunan’ı aratmayan tutumu ise vatandaşlardan tepki çekti.

Cumhuriyet gazetesi

Sözcü gazetesi