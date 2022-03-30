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Gündem Erdoğan’ın ‘manda yoğurdu’na kafayı taktı! CHP’li o isim rakılı çilingir sofrasında!
Gündem

Erdoğan’ın ‘manda yoğurdu’na kafayı taktı! CHP’li o isim rakılı çilingir sofrasında!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘şifa’ niyetiyle dile getirdiği ‘manda yoğurdu’na kafayı takan CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un çilingir sofrasında rakı sefası yaptığına ilişkin fotoğraf kareleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 23:43:00 - 2022-03-31 00:04:23
Erdoğan’ın ‘manda yoğurdu’na kafayı taktı! CHP’li o isim rakılı çilingir sofrasında!

Rakılı çilingir sofrasından hiç kalkmayan CHP’li Engin Özkoç yine rezil oldu. 

"Manda yoğurdu, hurma, kestane balı, yulaf ezmesi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat’ta çiftçilerle bir araya geldiği görüşmede, ‘şifa’ tarifinde bulunmuştu. 

Erdoğan, akşamları manda yoğurduna hurma, kestane balı, yulaf ezmesi karıştırarak yediğini, bu karışımın şifa olduğunu söyleyerek salondakilere de bunu uygulamalarını tavsiye etti.

“Vatandaş manda yoğurdunu bulamıyor” demişti

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Erdoğan’nın ‘manda yoğurdu’ söylemine karşı, “Vatandaş bırakın manda yoğurdunu, ekmek bulamıyor. Her gün 100’lerce insanımız yeterli beslenemediği için coronavirüsten ölüyor. Erdoğan tüm Türkiye’yi Saray'ı gibi sanıyor.” şeklinde tepki göstermişti. 

Kendi fotoğrafı Engin Özkoç’u rezil etti!

Sürekli provokatif söylemleriyle kamuoyunun gündemine gelen CHP’nin ‘siyasi militanı’ Engin Özkoç’u yine rakılı çilingir sofrasında oturduğu görüntü rezil etti. 

İşte o fotoğraf:



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