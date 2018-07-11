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Erdoğan'ın KKTC ziyareti Kıbrıs Türk ve Rum basınına işte böyle yansıdı

Başkan seçildikten sonra resmi temaslar kapsamında ikinci durağı KKTC olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Kıbrıs Türk ve Rum basınında geniş yer buldu.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:21
Erdoğan'ın KKTC ziyareti Kıbrıs Türk ve Rum basınına işte böyle yansıdı

KKTC'nin önde gelen gazetelerinden Kıbrıs, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısında söylediği "Çözüm konusundaki kararlılığımız sürecek" ifadesini başlığında kullandı. Halkın çözümsüzlüğün maduru olmaması gerektiğini vurgulayan gazete, Erdoğan'ın Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşma konusundaki iyi niyet ve çabalarını sürdürmeye devam edeceğini okuyucularına duyurdu.

Star Kıbrıs Gazetesi de "Kıbrıs milli davamız" başlığını atarak, KKTC'de çoşkuyla karşılanan Başkan Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptığı ortak basın toplantısında Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyacağına dair güvence verdiğini yazdı.

Haberal Kıbrıslı gazetesi ise "Kıbrıs Türkü Erdoğan'ı bağrına bastı" başlığı altında, Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin ardından KKTC'ye geldiğini aktardı.

"Erdoğan'dan tarihi ziyaret" başlığını kullanan Volkan Gazetesi de, Erdoğan'ın "Kıbrıslı Türklerin yanında durmaya devam edeceğini ve Rumlarla ortak bir gelecek olmadığı mesajını verdiğini" yazdı.

''TÜRKİYE İÇİN KIBRIS MİLLİ DAVA''

Güney Kıbrıs Rum basınında da Fileleftheros gazetesi “Erdoğan-Akıncı, Kıbrıs sorunu ve enerji konularında Kıbrıs Rum tarafından talep ettiklerini sıraladılar" başlığını kullandı.

Politis gazetesi ise “Erdoğan, Akıncı’yla birlikte Kıbrıs Rum tarafının müzakerelere ve doğalgaza ilişkin tutumunu eleştirdi." ifadesini kullandı.

"Kıbrıs sorunu tezlerini yinelediler" başlığını atan Alithia gazetesi de Erdoğan'ın "Türkiye için Kıbrıs milli dava" açıklamasını öne çıkardı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:21
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. KKTC
  3. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)
  4. Başkan Erdoğan

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