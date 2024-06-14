Erdoğan’ın İtalya Başbakanı Meloni’ye verdiği dosyada ne vardı? İşte şok ayrıntılar

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İtalya Başbakanı Meloni’ye önemli bir dosya verdiğini yazdı. Dosyada organize suç örgütü lideri Barış Boyun’un İtalya’daki faaliyetlerine dair bilgilerin yer aldığını aktaran Selvi, Meloni’nin, Boyun hakkında istihbarat ve güvenlik birimleriyle toplantı yaptığını ifade etti. Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya gezisinin ardından Başbakan Meloni’nin daveti üzerine İtalya’ya geçecek. Erdoğan burada İtalya’nın ev sahipliğinde toplanan G-7 Zirvesi’ne katılacak.

Bu vesile ile Başbakan Meloni’ye ait bir anekdotu paylaşmak istiyorum. Meloni, 19 Ocak tarihinde Türkiye’yi ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan o ziyarete çok büyük önem veriyordu. Çünkü Meloni’yi Avrupalı diğer liderlerden farklı bir yere koyuyor.

ALİ YERLİKAYA SUNUM YAPIYOR

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O ziyarette özel bir dosya gündeme geliyor. İki liderin görüşmesinden bir gün önce, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Türkiye’den kaçarak İtalya’ya yerleşen Organize Suç Örgütü lideri Barış Boyun hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kapsamlı bir sunum yapıyor. Barış Boyun’un İtalya’dan örgütünü yönetmeye devam ettiğini ve Türkiye’deki bazı eylemlerin talimatını verdiğinin tespit edildiğini belirtiyor. Ali Yerlikaya çok kritik bir bilgi veriyor. Barış Boyun’un İtalyan mafyasıyla da ilişki içine girdiğini, İtalya içinde de ortak işler yaptıklarını anlatıyor. İçinde Türkiye ve İtalya’daki faaliyetlere ilişkin belgelerin bulunduğu dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teslim ediyor.

ERDOĞAN DOSYAYI VERİYOR

Erdoğan, Meloni ile görüşmede bu konuyu da gündeme getiriyor. Organize suç örgütü liderinin sadece Türkiye için değil, İtalya için de tehdit oluşturduğunu anlatıyor. İtalyanca’ya çevrilmiş olan dosyayı Meloni’ye teslim ediyor.

DİNLEME CİHAZLARI YERLEŞTİRİYORLAR

Meloni, İtalya’ya dönünce Barış Boyun hakkında istihbarat ve güvenlik birimleriyle bir toplantı yapıyor. Her yere dinleme cihazları yerleştirerek Barış Boyun’un nefes alışverişini bile dinliyorlar. Özellikle de Barış Boyun ile İtalyan mafyası arasındaki ilişkiyi tespit etmeleri önemli oluyor. Öldürme, yaralama, tehdit gibi olaylara karıştıkları tespit ediliyor. Bunun üzerine düğmeye basıyorlar."