Erdoğan’ın ıslak imzasının önemini Amerika’dan öğrenin

CHP milletvekili Namık Tan, ABD'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay için Cumhurbaşkanı'nın ıslak imzasının aslını görmek istediğini belirtti.

TBMM'nin 24 Ocak'ta İsveç'in NATO üyeliğine destek veren kararını onaylamasından bir gün sonra karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kararın Erdoğan tarafından da onaylanmasının ardından gözler Ankara-Washington arasında işleyecek sürece çevrilmişti. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Reuters’a yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanlığı’nın Kongre’ye F-16 konusunda resmi bildirimi yapması için belgelerin Washington’a teslim edilmesini bekleyeceğinin sinyallerini vermişti. CHP milletvekili ve eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

X hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP milletvekili Tan, "skandal" diyerek süreci şöyle özetledi:

"İsveç’in NATO üyeliğini

- TBMM kararıyla,

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- ⁠Cumhurbaşkanı onayıyla,

- ⁠Resmi Gazete’de yayınlamamız

yeterli görülmediği için ABD Kongresi Cumhurbaşkanı imzasının ıslak imzalı aslını görmek ve emin olmak istedi

Uçakla New York’a koşturulan imzalı belge Kongre’ye ulaşınca, F16 satışının önündeki engel kalktı"

"Türkiye’nin itibarı yerlerde sürünüyor. Resmi süreçlere bile güven/itibar kalmadı" diyen Tan, tepkisini "Daha fazla aşağılanmamız, horlanmamız mümkün olabilir mi? 'Dünyaya ayar verirken', sürekli 'ayar verilen ülke' haline düşmekten utanç duymuyor muyuz?" ifadeleriyle sonlandırdı.

Neler yaşanmıştı?

TBMM, 1 yılı aşkın süredir devam eden ihtilaflı duruma rağmen İsveç'in NATO üyeliğini 24 Ocak'ta onayladı. 25 Ocak'ta karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı ve böylece kesinleşmiş oldu.

Bu gelişmelerin ardından 2021 yılından beri ABD ile ikili ilişkilerin en önemli gündem maddelerinden biri olan ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda bir pazarlık unsuruna dönüşen F-16'ların Türkiye'ye satışı ile ilgili sürece gözler çevrildi.

ABD, F-16 sürecini başlatmak için Türkiye’nin İsveç’in NATO'ya katılım belgelerini depozitör ülke olan ABD’ye sunması gerektiği öğrenildi. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Reuters’a yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanlığı’nın Kongre’ye F-16 konusunda resmi bildirimi yapması için belgelerin Washington’a teslim edilmesini bekleyeceğinin sinyallerini vermişti. Flake, "Karar Washington'a sunulur sunulmaz (F-16'lar için) resmi bildirim yapılacaktır" demişti.

Türkiye dün akşam belgeyi depozitör ülke konumundaki ABD’ye teslim ettikten sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Kongre’ye resmî bildirimde bulundu.

Kaynak: T24