  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Abdurrahman Dilipak: Hilafet kaldırılmadı, mecliste bekletiliyor

'Stop Erdoğan' ilanı veren FETÖ'cü dernek 'Silenced Turkey’in asıl niyeti belli oldu

İğrenç ifadelerle Özlem Zengin'e hakaret eden Avukat Yaşar: Savunmasında 'geri vites' yaptı

Yeni Zelanda açıklarında çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi

CHP’ye yakın TV’de Sezai Temelli’den skandal helikopter kazası açıklaması

Gezi destekçisi 262 tiyatrocudan ortak bildiri: Sözde sanatçılardan Boğaziçilileri kışkırtma çabası!

Korgeneral Osman Erbaş'ın şehit olmasıyla ilgili flaş iddia

Selçuk Bayraktar şehit olan Korgeneral Erbaş'ın SİHA’larda oynadığı rolü açıkladı

Beyaz Saray: Bu durum tedirgin edici

Defalarca Tv 5'e çıkmıştı: Levent Gültekin'den merhum Erbakan Hoca hakkında haddi aşan ifadeler!
Gündem Erdoğan’ın hocası dualarla uğurlandı
Gündem

Erdoğan’ın hocası dualarla uğurlandı

93 yaşında vefat eden ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin kurucusu ve ilk başkanı yazar Mehmet Yahya Kutluoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul İmam Hatip Lisesinden öğretmeni olan Kutluoğlu için Fatih Camii’nde öğlene müteakip cenaze namazı kılındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 09:44:00 -
Erdoğan’ın hocası dualarla uğurlandı

Merhumun oğulları Muhammed, Mehmet ve Abdullah Kutluoğlu burada taziyeleri kabul etti. Yakınları ve sevenleri, Kutluoğlu’nun tabutunun başında Kur’an-ı Kerim okudu ve dualar etti. Namazda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, ÖNDER Başkanı Kamber Çal, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülin, merhumun yakınları, talebeleri ve sevenleri saf tuttu. Namazın ardından Kutluoğlu’nun cenazesi Edirnekapı Mezarlığı’nda dualarla defnedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eyman

Hepimiz Allah'tan geldik ve hepimiz Allah'a döneceğiz. Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum.
  • Yanıtla
Yunanistan’da deprem
Dünya

Yunanistan’da deprem

Yunanistan’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'den 'Zombi' hamlesi
Dünya

Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'den 'Zombi' hamlesi

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi resmi internet sitesinde 2011'de yayınladığı 'Zombi Hazırlık Kılavuzu'nu günc..
Korgeneral Osman Erbaş kimdir? Korgeneral Osman Erbaş helikopter kazasında şehit oldu mu?
Gündem

Korgeneral Osman Erbaş kimdir? Korgeneral Osman Erbaş helikopter kazasında şehit oldu mu?

Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Kara Kuvvetlerine ait Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını aç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay