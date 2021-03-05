Erdoğan’ın hocası dualarla uğurlandı
93 yaşında vefat eden ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin kurucusu ve ilk başkanı yazar Mehmet Yahya Kutluoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul İmam Hatip Lisesinden öğretmeni olan Kutluoğlu için Fatih Camii’nde öğlene müteakip cenaze namazı kılındı.
Merhumun oğulları Muhammed, Mehmet ve Abdullah Kutluoğlu burada taziyeleri kabul etti. Yakınları ve sevenleri, Kutluoğlu’nun tabutunun başında Kur’an-ı Kerim okudu ve dualar etti. Namazda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, ÖNDER Başkanı Kamber Çal, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülin, merhumun yakınları, talebeleri ve sevenleri saf tuttu. Namazın ardından Kutluoğlu’nun cenazesi Edirnekapı Mezarlığı’nda dualarla defnedildi.