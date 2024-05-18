Erdoğan’ın “Hamas” çıkışı olay olmuştu! O adım mı geliyor yoksa? Bu, tüm dünyayı tir tir titretir

Selçuk Türkyılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son dönemde Hamas’la ilgili kullandığı ifadelerin büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Erdoğan’ın Hamas’ı Kuva-yı Milliye’ye benzetmesinin üzerinde yeterince durulmadığına dikkat çeken Türkyılmaz, “Hamas’ın millî bir hareket olarak tanımlanması ileriye doğru atılan bir adımın yansımasıdır. Bunun bir devamı olarak Erdoğan Hamas’ın ‘direniş örgütü’ olduğunu dile getirdi. Kuşkusuz bu da ileriye doğru atılmış adımın yansımasıdır. Bilindiği gibi bizde Kuva-yı Milliye’den sonra düzenli ordu kurulmuştu. Millî direniş kuvvetlerinden düzenli orduya geçiş, elbette, ileriye doğru atılmış adım olarak görülür” dedi. Türkyılmaz, Yeni Şafak’taki yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Filistin meselesinin uzun tarihi içinde Türkiye, pozisyonunu çok defa açık olarak beyan etse de fiilî olarak farklı seçeneklere sahip olmadığını düşünmüştür. Batı’nın tahakküm alanının genişlemesinin bu düşüncenin ortaya çıkışında belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Fakat birtakım devşirme yapılar, seçenek azlığından kaynaklanan çaresizlik durumundan istifade etmekte oldukça maharetliydi. Bu sebeple FETÖ’cülerle “İslamcılar” olarak kodlanan kesim arasındaki belirsizlik alanı kullanıma çok uygundu. Geçmişte Filistin konusundaki duyarlılıkların törpülenmesini önemsemek gerekir. Ne yazık ki belirli dönemlerde başarılı oldular. Bu açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin meselesiyle ilgili sözleri aynı zamanda uyarıcı bir niteliğe sahiptir. Erdoğan’ın Hamas’ı direniş örgütü olarak ilan etmesi meselenin yeni boyutlar kazandığını gösterir.

Erdoğan’ın son dönemde Hamas’la ilgili kullandığı ifadeler hakikaten önemlidir. Sayın Erdoğan ilk önce Hamas’ı Kuva-yı Milliye’ye benzetti. Bunun üzerinde yeterince durulmadı. Konunun Hamas ile Kuva-yı Milliye’nin birbirine benzetilip benzetilemeyeceği üzerinden tartışılması elbette meşrudur fakat bu aynı konunun çok önemli katmanlarının geri plana itilmesi anlamına gelir. Hamas’ın millî bir hareket olarak tanımlanması ileriye doğru atılan bir adımın yansımasıdır. Bunun bir devamı olarak Erdoğan Hamas’ın “direniş örgütü” olduğunu dile getirdi. Kuşkusuz bu da ileriye doğru atılmış adımın yansımasıdır. Bilindiği gibi bizde Kuva-yı Milliye’den sonra düzenli ordu kurulmuştu. Millî direniş kuvvetlerinden düzenli orduya geçiş, elbette, ileriye doğru atılmış adım olarak görülür.

Atılan bu yeni adımların içeride yaşanan ayrışma ve üstü açık çatışmaya ne derecede etki edeceğini yaşayarak göreceğiz.”

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