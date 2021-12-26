Erdoğan’ın feraseti küresel lobileri yendi

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Erdoğan’ı, planları önündeki tek engel olarak gören emperyalist devletlerin milli iradeyi ayaklar altına alma çabaları geçmişten bugüne hep boşa çıkartıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek ve Türkiye’yi eskisi gibi kendi içine hapsetmek isteyen küresel güçlerin son çare olarak başvurduğu Türk ekonomisini çökertme girişimi de akamete uğratıldı. MİT tırları kumpası, Gezi Parkı vandallığı, 17/25 Aralık ihaneti, FETÖ’cü 15 Temmuz darbe girişimi ve terör örgütlerinden umduklarını bulamayanlar, döviz kurlarına çektikleri operasyonda da başarılı olamadı. Erdoğan, Siyonist lobilerinin ve haçlı ittifakının kirli planını boşa çıkardı. Stratejistler ve uluslararası ilişkiler uzmanları, okuyucularımıza özel açıklamalar yaptı.

Finansal abluka da çöktü

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmaları Merkezi (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, “Dış güçler birçok kez Erdoğan’ı ve onun şahsında milli iradeyi hedef aldı. Küresel lobilerin tek hedefi Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’yi durdurmak. Bunun içinde Erdoğan’ı koltuğundan indirmeye çalışıyorlar. Birçok kez kumpaslar kurdular, darbe girişiminde bulundular. Son olarak ağır bir ekonomik ablukaya giriştiler ve fakat yine başaramadılar” dedi. Karanlık odakların hedeflerinden vazgeçmediklerini kaydeden Akgül, “2023’e giderken yine benzer ataklarda bulunacaklardır. Vazgeçeceklerini sanmıyorum. Tek gayeleri var Erdoğan’ı iktidardan uzaklaştırmak. Zira Erdoğansız bir Türkiye’yi küresel hedeflerinden kolaylıkla vazgeçirebileceklerini biliyorlar” şeklinde konuştu.

Milletiyle bütünleşti ve başardı

ASSAM Stratejisti Ersan Ergür, “Erdoğan halkına bölgesine ve bütün mazlum milletlere refah getiren ir lider. Böyle bir lideri iktidardan uzaklaştırmak için her şeyi denediler başarılı olmadılar. Son ekonomik kumpas tezgahı da çöktü” dedi. Türkiye’yi müreffeh yarınların beklendiğini vurgulayan Ergür, “Erdoğan’ın attığı tüm adımlar Türkiye’nin lehine olmuştur. Erdoğan’ın karizmatik liderliği, halkının beklentilerine cevap vermesi ve milletiyle bütünleşmesi her zorluğun aşılmasında yegane anahtar olmuştur. Artık halk dövizi de bir yatırım aracı olarak görmüyor. Bu da Erdoğan’ın sağladığı bir güvenin neticesidir” dedi.