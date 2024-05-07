Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal’dan, Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin dikkat çeken iddia: Bunu desek yanılmış olmayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le olan görüşmesine ilişkin olarak, “Siyasette yumuşama” diyerek Erdoğan önümüzdeki 4 yıl, daha pozitif, daha ılımlı bir yol izleyeceğini gösterdi. Özel’i bu anlamda sıkıştırdı desek yanılmış olmayız." görüşünü aktardı.

Ünal, iki liderin görüşmesiyle ilgili "siyasette yumuşama" beklentilerine dair Yeni Şafak’ta kaleme aldığı yazısının ilgili bölümünde, "Muhalif kitle Türkiye’de kutuplaşmayı, gerginliği, kamplaşmayı Erdoğan ve AK Parti’nin ürettiğini iddia eder. Oysa tam tersidir. CHP, 14 Mayıs öncesinde, içerisindeki birbirine zıt kutupları bir arada ve dengede tutmak zorundaydı. Örneğin Alevilerle laikleri, ulusalcılarla solcuları, sosyalistlerle faşistleri ipteki cambaz kıvraklığı ve dikkatiyle avucunun içinde tutuyordu. CHP’nin her 1 Mayıs’ta sol örgütlere destek vermesi ama şiddet eylemleri başlayınca ortadan kaybolması da buna bir örnek. CHP’nin şimdi idare etmesi gereken çok daha fazla fraksiyon var. Yukarıdakilere ek olarak denkleme milliyetçiler, ırkçılar, az da olsa muhafazakârlar, sağcılar, Kürtler ve PKK taraftarları eklendi. Yani CHP’nin şimdi eskisinden daha çok kavgaya, kutuplaşmaya, gerilime ve kamplaşmaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.



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