  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal’dan, Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin dikkat çeken iddia: Bunu desek yanılmış olmayız
Medya

Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal’dan, Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin dikkat çeken iddia: Bunu desek yanılmış olmayız

Yeniakit Publisher
2024-05-07 17:15:00 -
Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal’dan, Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin dikkat çeken iddia: Bunu desek yanılmış olmayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le olan görüşmesine ilişkin olarak, “Siyasette yumuşama” diyerek Erdoğan önümüzdeki 4 yıl, daha pozitif, daha ılımlı bir yol izleyeceğini gösterdi. Özel’i bu anlamda sıkıştırdı desek yanılmış olmayız." görüşünü aktardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le olan görüşmesine ilişkin olarak, “Siyasette yumuşama” diyerek Erdoğan önümüzdeki 4 yıl, daha pozitif, daha ılımlı bir yol izleyeceğini gösterdi. Özel’i bu anlamda sıkıştırdı desek yanılmış olmayız." görüşünü aktardı. 

Ünal, iki liderin görüşmesiyle ilgili "siyasette yumuşama" beklentilerine dair Yeni Şafak’ta kaleme aldığı yazısının ilgili bölümünde, "Muhalif kitle Türkiye’de kutuplaşmayı, gerginliği, kamplaşmayı Erdoğan ve AK Parti’nin ürettiğini iddia eder. Oysa tam tersidir. CHP, 14 Mayıs öncesinde, içerisindeki birbirine zıt kutupları bir arada ve dengede tutmak zorundaydı. Örneğin Alevilerle laikleri, ulusalcılarla solcuları, sosyalistlerle faşistleri ipteki cambaz kıvraklığı ve dikkatiyle avucunun içinde tutuyordu. CHP’nin her 1 Mayıs’ta sol örgütlere destek vermesi ama şiddet eylemleri başlayınca ortadan kaybolması da buna bir örnek. CHP’nin şimdi idare etmesi gereken çok daha fazla fraksiyon var. Yukarıdakilere ek olarak denkleme milliyetçiler, ırkçılar, az da olsa muhafazakârlar, sağcılar, Kürtler ve PKK taraftarları eklendi. Yani CHP’nin şimdi eskisinden daha çok kavgaya, kutuplaşmaya, gerilime ve kamplaşmaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı. 

 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23