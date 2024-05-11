Erdoğan'ın eski metin yazarı ağzına geleni söyledi: Bu alçaklığı sakın unutma

Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Gazze inim inim inlerken İsrail’in yaptığı soykırımı görmezden gelen İslam dünyasının sinik liderlerine ve Türkiye’de soykırımdan fırsat devşirmeye çalışan isimlere çok sert tepki gösterdi. Ünal, “Gün gelecek ateşkes ilan edecekler. Gün gelecek ‘barış’ masasına oturacaklar. Hiçbir şey olmamış, yaşanmamış gibi yollarına devam etmek isteyecekler. Ama sen bu vahşeti, bu barbarlığı, bu alçaklığı, suçu ve suç ortaklığını asla unutma, unutturma. Kinini, öfkeni, intikam hissini her daim sıcak tut, sakın ha, aman ha unutma” ifadelerini kullandığı Yeni Şafak’taki yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) İslam dünyasının güçlü, nüfuzlu, petrol zengini devletleri ve devlet adamları Filistin’de soykırım yapılırken sustular, görmezden geldiler, hiçbir şey yokmuş gibi davrandılar. Hatta kimileri İsrail’le işbirliği yaptılar. Yarın ateşkes sağlandığında İsrail’le masaya oturmak için fırsat kollayacaklar. Susarak soykırıma ortak olan bu korkakları da, onlara suçlarını sürekli hatırlatmayı da unutma!

Türkiye’de soykırımdan fırsat devşirmeye çalışanları da unutma! Soykırımdan siyasi rant elde etmeye kalkışanları unutma! “Hamas terör örgütüdür” diyerek İsrail’e yaranmaya çalışan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nu, “Filistinliler toprak sattılar” diyerek mücadeleyi karartmaya çalışan sözde tarihçi İlber Ortaylı’yı, İsrail’i savunmak için kırk takla atan Fatih Altaylı’yı, Yılmaz Özdil’i, her türlü meselede ahkâm kesip Gazze’de çocuklar öldürülürken susan sözde sanatçıları, İsrail’le ticareti savunan politikacıları, Almanya ve İran adına etki ajanlığı yapan hainleri, Türk ırkçılığı görünümünde Müslüman ve Arap düşmanlığı yapan ama aslında Amerika’ya ve İsrail’e uşak olan sözde politikacıları da sakın unutma!

Bu arada cesur yürekleri de unutma! Dünyanın her yerinde, kısıtlama ve yasaklamalara rağmen sokaklara çıkıp protesto edenleri, okuldan atılma pahasına üniversitelerde hakkı savunanları, Gazze uğruna polis şiddetine maruz kalanları, “Ben bu utanca ortak olamam” diyerek kendisini yakanları, gördüğü yerde, hatta Kudüs’ün ortasında Siyonist’e anladığı dilden konuşanları, Gazze’de doktorluk yapan kahramanları, binlerce yardım gönüllüsünü, boykota katılan minikleri, okul bahçesindeki dondurma arabasını boykot eden yiğitleri, Gazze için, Filistin için yüreği yanan, dişini, yumruğunu sıkan, dillerinden duayı eksik etmeyen temiz, samimi, merhametli kalpleri de unutma!

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Gün gelecek ateşkes ilan edecekler. Gün gelecek “barış” masasına oturacaklar. Hiçbir şey olmamış, yaşanmamış gibi yollarına devam etmek isteyecekler. Ama sen bu vahşeti, bu barbarlığı, bu alçaklığı, suçu ve suç ortaklığını asla unutma, unutturma. Kinini, öfkeni, intikam hissini her daim sıcak tut, sakın ha, aman ha unutma!”