Erdoğan'ın eski danışmanından büyük utanmazlık! Yazıklar olsun

Habertürk TV'nin, "Annesi çocuğuna karne hediyesi olarak et aldı" haberinin yalan olduğu ortaya çıkmasına rağmen, Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar'da kalem oynatan Akif Beki, söz konusu haberin üzerinde tepinmeye devam etti. Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptığı dönemde nedense bu konularda ağzını bıçak açmayan Beki, Cumhurbaşkanlığı uçağındaki sorulardan dem vurup özetle şu herzeleri yumurtladı:

"(…) Kasaptaki ete soğan doğrayan arkadaşların iştahını kaçırmak istemem.

Ama cevabı yönlendirici, manipüle edici soru soranların gazetecilik etiğini taşlayacaksak... "Karne hediyesi et" röportajına gelene kadar, Cumhurbaşkanlığı uçağındaki sorulardan başlamak gerekmez mi? En seçkin örnekleri orada veriliyor. (…)"