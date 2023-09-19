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Medya Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki'den büyük edepsizlik
Medya

Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki'den büyük edepsizlik

Yeniakit Publisher
2023-09-19 15:28:00 -
Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki'den büyük edepsizlik

Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki, yine büyük bir edepsizliğe imza attı.

Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki, yine büyük bir edepsizliğe imza attı. Uzun zamandır Ahmet Davutoğlu'nun yancılığını yapan Karar gazetesi yazarı Beki, bu defa da "Türkiye yüzyılı" kavramıyla -aklı sıra- dalga geçti. Beki, çapını ortaya koyan yazısında özetle şunları kaydetti:

"En son New York’ta görüldü; Türkiye Yüzyılı, dijital ekranlı kamyonetlere bindirilmiş, sokak sokak dolaştırılıyor.

Gezintiye çıkarılmasına lâfım yok, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetinin ABD seyahatine eşlik ediyor.
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(…) Allah var; reklâmı hoş ama boş. Tam üçüncü dünyalık.

Gezintiye çıkarsınlar, yüzyılımızın belki görgüsü de artar. Fakat dönüşte bize de uğrar mı, sorun o."

 

 

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