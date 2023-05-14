Erdoğan'ın en çok oy aldığı iller belli oldu
Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı iller belli oldu.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye genelinde en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyonu aşan oy ile büyük fark attı.
Erdoğan'ın en çok oy aldığı iller
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı iller ise şu şekilde:
Bayburt: Yüzde 78,86
Gümüşhane: Yüzde 74,51
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Rize: Yüzde 72,99
Yozgat: Yüzde 72,67
Çankırı: Yüzde 72,10