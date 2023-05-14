  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan'ın en çok oy aldığı iller belli oldu
Siyaset

Erdoğan'ın en çok oy aldığı iller belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-14 23:51:00 -
Erdoğan'ın en çok oy aldığı iller belli oldu

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı iller belli oldu.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye genelinde en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyonu aşan oy ile büyük fark attı.

Erdoğan'ın en çok oy aldığı iller

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı iller ise şu şekilde:

Bayburt: Yüzde 78,86

Gümüşhane: Yüzde 74,51
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rize: Yüzde 72,99

Yozgat: Yüzde 72,67

Çankırı: Yüzde 72,10

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23