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Erdoğan'ın damadı, hayalini gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, 2017 yılında başladığı ve Zeytindalı Harekatı nedeniyle 9 ay ara vermek zorunda kaldığı pilotluk kursunu tamamladı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 14:08
Erdoğan'ın damadı, hayalini gerçekleştirdi

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 2017 yılında başladığı ve Zeytindalı Harekatı nedeniyle 9 ay ara vermek zorunda kaldığı pilotluk kursunu tamamladı. Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu twitter üzerinden yaptığı açıklamada,

"Semalarımızda hür ve özgür"

"Uçmak, pilot olmak, çocukluktan kalma yıllarca ertelemek zorunda kaldığım bir hayaldi. Dün itibariyle 2017'de başlayıp en son olarak da Zeytindalı Harekatı nedeniyle 9 ay ara vermek zorunda kaldığım pilotluk kursunu 16 ay sonunda Allah'a şükür başarıyla tamamladım. Başta Ayjet uçuş okuluma, kıymetli hoca ve dostlarıma, son olarak da desteğini hiç esirgemeyen aileme teşekkür ederim. Darısı bizim Uçan Baluk'un Büyüyünce küçük Aybike'nin, ve tüm memleket sevdalı hayallerimizin başına. Semalarımızda hür ve özgür" ifadelerini kullandı.

Hatıra fotoğrafı çektirdi

Selçuk Bayraktar, Diamond DA20-C1 tipi iki kişilik eğitim uçağında eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve kızı Canan Aybüke Bayraktar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 14:08
  1. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar
  2. Zeytindalı Harekatı
  3. Selçuk Bayraktar
  4. Uçan Baluk
  5. Diamond DA20-C1
  6. Sümeyye Erdoğan Bayraktar
  7. Canan Aybüke Bayraktar

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