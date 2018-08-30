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Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaş seferber oldu! 6.3 milyar dolar TL'ye döndü

ABD'nin Türkiye'ye yönelik başlattığı skandal ekonomik saldırılara karşı halka "Dolarınızı bozdurun" çağrısında bulunan Başkan Erdoğan'ın bu girişimi cevapsız kalmadı. Türk halkının büyük seferberliği sonucu sadece 6 iş gününde vatandaşlar ile şirketler 6.3 milyar dolarlık dövizi TL’ye çevirdi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 12:13
Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaş seferber oldu! 6.3 milyar dolar TL'ye döndü

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, rahip Andrew Brunson’ın salıverilmediği gerekçesiyle Türkiye’ye ekonomi cephesinden saldırı başlatmıştı. Trump’ı izleyen derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody’s de peş peşe Türkiye’nin kredi notunu düşürmüştü. Yaşanan gelişmeler kurun ateşini yükseltmiş ve 9 Ağustos’ta 5.55 liradan işlem gören dolar, 10 Ağustos’ta 6.40 lira, 12 Ağustos gece 7.22’ye tırmanmıştı.

BDDK'NIN HESAPLARINA DA YANSIDI

Tam da bu noktada kur üzerinden oynanan oyunu bozmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara ellerindeki döviz ve altınları bozdurma çağrısında bulunmuştu. Erdoğan’ın çağrısıyla vatandaşlar döviz ve altın bozdurmak için adeta seferber oldu. Bu durum, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) günlük yayınladığı döviz hesaplarına da yansıdı.

DÜŞENE KADAR DEVAM

Doların zirve yaptığı haftada BDDK verilerine göre; vatandaşlar 5 milyar 21 milyon dolar bozdurdu. Hatta vatandaş bu hamleyi, Merkez’in müdahalesiyle dolarda başlayan düşüşe ve yüksek alım-satım farkına rağmen yaptı. Döviz bozdurma işlemi 16 Ağustos’ta dolar 5.81’i görene kadar sürdü. 9 Ağustos’ta 109 milyar dolar olan döviz hesapları, 16 Ağustos’ta 103.4 milyar dolara indi, 17 Ağustos’ta 104 milyar dolarda dengelendi.

ŞİRKETLER DE KATILDI

Halkın yanı sıra şirketler de satış yaptı. 9 Ağustos’ta döviz hesaplarında 84.9 milyar dolar olan firmalar, ilk başta panik havasıyla 502 milyon dolarlık alım yaptı. Ama gerek halkın döviz bozdurma seferberliği, gerekse Merkez Bankası’nın müdahalesi sonucu panik havasının dağılmasıyla satışa geçen şirketler, 9-17 Ağustos tarihleri arasında toplamda 1.3 milyar dolar bozdurdu.

(Kaynak: Posta)

 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 12:13
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
  3. BDDK
  4. Döviz bozdurma
  5. Andrew Brunson
  6. Donald Trump
  7. S&P
  8. Moody’s

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    bozdurdukları içinmi hala yükseliyor dolar vede diğer dövizler anlayamadık. yoksa çokmu büyük bütçe açığımızmı var. zaten ithalatın ihracatı karşılama oranı hep senelerdir açık veriyordu. önlem alınmadığı içinmi yükseldi vede hala yükseliyor. yani adamlar tuzağı kurdu av tuzağa düştü. av çırpındıkça daha çok ağlara dolanıyor o misalmi. gerçek acıdır yazmak istemiyordum yazdırdılar sonunda. bende akp liyim ama gerçek acıda olsa suçlu babamda olsa yüzüne söylerim.
  • BITKOMBITKOM8 dk önce
    BAS DOLARA GÜMLESIN BIZIM BASKA TÜRKIYEMIZ YOOKKENDI ÜLKEM KENDI PARAMDOLAR OLSUN MÜSLÜMANLARA HARAM AMERIKA HAINLIKTE BIR NUMARA TERÖRIST AMERIKAYA INANAMAK OLMAZAMERIKAYA INANALAR COOKTAN TOPRAK OLDULAR.
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