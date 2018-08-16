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Erdoğan'ın çağrısına rekorla karşılık verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yastık altındaki döviz ve altınları bozdurun" çağrısında bulunmasının ardından geçen 3 gün içerisinde Adanalılar 1 ton altın bozduruldu. Yoğunluk yaşanan kuyumcularda vatandaş altın bozdurmaya devam ediyor.

16 Ağustos 2018 Perşembe 15:46
Erdoğan'ın çağrısına rekorla karşılık verildi

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara çağrıda bulunmasının ardından Adana’da 3 gün içinde 1 ton altının bozdurularak kendilerine geri döndüğünü ve bu durumun artarak devam ettiğini söyledi.

Adana’da özellikle Cuma gününden beri ciddi bir eylem olduğunun altını çizen Başman, “Bu durum satış değil aksine bugüne kadar sattığımız altınların geriye gelişiydi. Vatandaş elindeki altınları sattı. Cumhurbaşkanının açıklamaları halkı motive etti ve Adana’da hızlı bir şekilde altındönüşümü gerçekleşti”dedi.

"ÜÇ GÜNDE 1 TON ALTIN ESNAFA GERİ DÖNDÜ”

Kuyumcular Odası Başkanı Başman, özellikle geçtiğimiz Cumartesi, Pazartesi ve Salı günleri içerisinde 3 günde 1 ton civarında altının esnafa geri döndüğünü ifade ederek, "Şu günlerde bu rakamı geçmişizdir de. Son 2 gündür bu durum yavaşlamaya başladı tabii ama asıl sebep yastık altındaki altının azalmasından kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

Kuyumcu esnafı Gencer Dostlar da vatandaşın altın bozdurma talebinin iyi olduğunu belirterek, "İç piyasaya yoğun bir altın giriyor. Müşteriler tarafından inanılmaz bir altın satışı var. Bizler tabii ki bu altınları almak için mücadele ediyoruz. Müşterileri mağdur etmemek için, en iyi fiyata almaya çalışıyoruz”dedi.

"VATANDAŞ SON 1 HAFTADA BİZE 15 KİLO ALTIN SATTI”

Son bir haftadır işlerin çok yoğun olduğunun altını çizen Dostlar, "Bizler de bu durumdan memnunuz. Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra vatandaşlar altınlarını, dolarlarını satıyor. Son bir hafta içerisinde bizim altın satışımız 100 gram ile 150 gram arası değişiyor. Bu satışlarda mecburiyetten dolayı alan vatandaşlar. Sünnet, düğün, doğum bu tarz şeyler için alıyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından sonra vatandaşların bize altın satışı 10-15 kiloyu buldu”diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 15:46
  1. yastık altı altın
  2. Adana
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  4. altın bozma

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