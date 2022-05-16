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Siyaset Erdoğan'ın "Boşuna yorulmayın" restinin ardından İsveç ve Finlandiya'dan flaş geri adım!
Siyaset

Erdoğan'ın "Boşuna yorulmayın" restinin ardından İsveç ve Finlandiya'dan flaş geri adım!

İsveç Dışişleri Bakanlığı, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nın Türkiye'yi ziyaret edeceğine ilişkin yaptığı açıklamayı düzeltti ve bakanların gelişi iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 23:54:00 -
Erdoğan'ın "Boşuna yorulmayın" restinin ardından İsveç ve Finlandiya'dan flaş geri adım!

İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye yapılan açıklamada, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecekleri belirtilmişti.

İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarının Türkiye'ye geleceği açıklaması düzeltildi

Bakanların gelişi iptal edildi

Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada, Finlandiyalı ve İsveçli üst düzey temsilcilerden oluşan diplomatik heyetin Türkiye'ye gideceği duyuruldu.

Ayrıca, Linde ve Haavisto'nın Ankara ziyaretine dair daha önce yapılan açıklamanın düzeltildiği ifade edildi.

İsveçli Bakan Linde, haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, diplomatik heyetin bu hafta içinde Ankara'da görüşmelere başlayacağını söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı daha önce Linde ve Haavisto'nın, iki ülkenin NATO'ya üyelik başvurularını görüşmek için Ankara'ya gideceğini açıklamıştı.

 

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