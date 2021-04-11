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Siyaset Erdoğan'ın Başdanışmanından Ekrem İmamoğlu'na tokat gibi sözler
Siyaset

Erdoğan'ın Başdanışmanından Ekrem İmamoğlu'na tokat gibi sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Başdanışmanı Oktay Saral, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul üzerinden tepki göstererek "Yemezler, yedirirler." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 11:36:00 -
Erdoğan'ın Başdanışmanından Ekrem İmamoğlu'na tokat gibi sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, "Kanal İstanbul projesinin bugünlerde peşinde koşanlar, gelecekte af dileme ile kurtulamayacaklar" sözlerini sert sözlerle eleştiren Saral, şunları kaydetti:

'Kibir abidesi bir zavallısın'

"Ömrü hayatını "tevazuu" numarasıyla geçiren ve aslında kibrin,kendini beğenmişliğin en üst perdesini yaşayan Zat-ı İmamoğlu;herhalde vazifenin belediyeyi yönetmek olduğunu unutmuşsun,kendini "Kâinat İMAM'ı" görüyorsun ve milletimize ayar vermeye çalışıyorsun? Yemezler,yedirirler.

Sen (İmamoğlu) kimsin ki nasıl bir cür'et ki "Kanal İstanbul" projesi yatırımcılarına tehdit dilini kullanıyorsun?Sen,maske takarak milletin suretine kendini sokmuş ve aslında üç koyunu dahi idare edemeyecek kadar yeteneksiz ve ne yaptığını bilmez kibir abidesi bir zavallısın.."

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