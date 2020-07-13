Erdoğan'ın 15 Temmuz'da yaptığı çağrı
Erdoğan'ın 15 Temmuz'da yaptığı çağrı bugün gibi akıllara kazınmış durumda. Özellikle TRT binasının basılması üzerine Tijen Karaş'a 8 kere okutulan korsan bildiri, herkeste bir paniğe neden olsada, Cumhurbaşkanının telefonla gerçekleştirdiği çağrı üzerine sokağa dökülen halk o çağrıyı unutmadı. Peki ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı telefon görüşmesinde neler söyledi? Erdoğan hangi cümleleri kurarak halkın sokaklara inmesi gerektiğini belirtti? İşte facetime detayları...
15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyp Erdoğan, Skype paylaşımının ardından yeni bir açıklamada bulundu. FaceTime üzerinden CNN Türk'te yaptığı konuşmayla halkı sokaklara davet eden Erdoğan, halkın üzerinde bir irade tanımadığını da dile getirdi.
Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın telefonu ile 6 dakikalık Facetime görüşmesin yapan Erdoğan; “Meydanı onlara bırakamayız. Yaptıkları işgali kısa zamanda ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Kararlılığımızı kimsenin test etmeye gücü yetmeyecektir. Milletime de bir çağrı yapıyorum o da şudur: Milletimizi illerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet ediyorum. Milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunlar, o azınlık grubu, tanklarıyla, toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Ben de Başkomutan olarak meydana geliyorum” dedi.