Erdoğan'ın 15 Temmuz'da yaptığı çağrı

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyp Erdoğan, Skype paylaşımının ardından yeni bir açıklamada bulundu. FaceTime üzerinden CNN Türk'te yaptığı konuşmayla halkı sokaklara davet eden Erdoğan, halkın üzerinde bir irade tanımadığını da dile getirdi.

Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın telefonu ile 6 dakikalık Facetime görüşmesin yapan Erdoğan; “Meydanı onlara bırakamayız. Yaptıkları işgali kısa zamanda ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Kararlılığımızı kimsenin test etmeye gücü yetmeyecektir. Milletime de bir çağrı yapıyorum o da şudur: Milletimizi illerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet ediyorum. Milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunlar, o azınlık grubu, tanklarıyla, toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Ben de Başkomutan olarak meydana geliyorum” dedi.