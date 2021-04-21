Erdoğan'ı tehdit eden Engin Altay hakkında soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlattı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Adnan Menderes göndermesi yaptı. Altay, "Umarım Erdoğan'ın sonu Menderes'e benzemez" ifadelerini kullandı.
Sorutşruam başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları tarafından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "tehdit suçu" işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine Altay hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlattı.