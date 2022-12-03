Erdoğan'ı hedef alan BBC Türkçe'den ikiyüzlülük

Başıboş köpek sorununa yönelik "Bakanlarıma talimat verdim" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından İngiliz yayın organı BBC Türkçe, yeni bir algı operasyonuna kalkıştı.

Konya'da bir barınakta yaşanan olay üzerinden algı yapan, ancak köpek saldırıları nedeniyle çocukların ölümlerini görmezden gelen BBC Türkçe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Haber7'de yer alan habere göre; kendi ülkesi İngiltere'de köpeklerin başıboşluğuna izin verilmediğinden söz etmeyen BBC Türkçe, "Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır" diyerek soruna yönelik adım atan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin kanuna aykırı olduğunu söyleme gafletinde bulundu.

Saldırıları görmezden geldi

Saldırılar sonucu ölüm ve yaralanmalar nedeniyle vatandaşların şikayetçi olduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu şikayetler doğrultusunda adım attığı başıboş sokak köpeklerinin toplanmasına karşı çıkan İngiliz yayın organı BBC Türkçe, sosyal medya hesabından paylaştığı haberde "Uzmanlara göre, sokak hayvanları ve insanların uyumlu bir şekilde yaşayabilmesinin yolu, sokaklardaki hayvanları ‘barınaklara’ göndermekten değil, etkili bir kısırlaştırma politikasından geçiyor." ifadesinde bulundu.

Dernek üyesi ve Ankara Barosu avukatını "uzman" diye sunan BBC Türkçe, çocuk ölümlerini dikkate almadan saldırılara karşı 'kısırlaştırma'yı savundu.

İngiltere'de başıboş köpek yok

Diğer taraftan Türkiye'ye tavsiye veren İngiliz yayın organının kendi ülkesinde başıboş ve sahipsiz köpeklerin sokaklarda dolaşmasına izin verilmiyor.

Özel ekipler aracılığıyla toplanan başıboş köpekler, öncelikle 7-8 gün bir barınakta tutularak sahibinin bulunması sağlanıyor. Sahiplendirilmeyen köpekler, veteriner kararıyla da uyutulabiliyor.

Tasmasız dolaştırılmıyor

Ayrıca İngiltere'deki sahipli köpekler bile, sahipleri tarafında ağızlıksız ve tasmasız toplum içerisine çıkarılamıyor.

Kist hidatik gibi sağlık sorunlarına önlem almayı hedefleyen İngiltere devleti, sokaklarda veya parklarda köpeğinin dışkısını toplamayan köpek sahibine ise 1000 sterlin para ceza veriyor. Köpeklerin trafik kazaları da dahil başka İngiliz vatandaşlarına zarar vermesi durumunda devlet tarafından ağır tazminat cezaları uygulanıyor. Köpeklerin terk edilmesine yönelik de ağır cezalarla köpek sahipleri cezalandırılıyor.

Türkiye'deki vatandaşlarını uyarmıştı

Öte yandan İngiltere, resmi devlet sitesindeki "Yurtdışı seyahat tavsiyesi" bölümünde, Türkiye'deki vatandaşlarını başıboş köpeklere karşı uyarmıştı.

Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı yapan İngiliz makamları, "Çoğu şehirde başıboş köpekler vardır. Yerel yetkililer sayıları kontrol etmek ve yönetmek için harekete geçiyor ancak sürüler parklarda ve çorak arazilerde toplanıyor ve saldırgan olabiliyor. Kendinize iyi bakın, sakin olun ve başıboş köpeklere yaklaşmaktan kaçının. Eğer ısırılırsanız, Türkiye'de kuduz ve diğer hayvan kaynaklı hastalıklar bulunduğundan tıbbi yardım alın." açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye'yi 'kuduz riski yüksek ülkeler' listesine almıştı

21 Aralık 2020 yılında güncellediği listede, Türkiye'yi 'kuduz riski yüksek ülkeler' listesine alan İngiltere, vatandaşlarını 'kuduz' hastalığına karşı da uyarmıştı. BBC'nin kendi ülkesi ve Türkiye arasında yaptığı bu eşitsiz yaklaşım, uygulanan 'İkiyüzlülüğü' bir kez daha gözler önüne serdi.