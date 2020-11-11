Erdoğan'ı eleştiren Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Arapça konuştu!

Halk TV'de yaptığı programlarda hükümete ve Müslümanlara yönelik 'aşağılık' söylemleri dolayısıyla sık sık gündeme gelen Ayşenur Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken kendini gülünç duruma düşürdü.

Hükümete karşı propaganda ve İslam düşmanlığı söylemleriyle bilinen ve CHP'nin finanse ettiği Halk TV, rezilliğiyle tekrar gündeme geldi. Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Anıtkabir Özel Defterinde kullandığı Arapça kelime nedeniyle eleştirdi.

Erdoğan'ın Arapça 'bani' kelimesini eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'nde yazdığı, "Vefatının 82'nci seneidevriyesinde İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz." ifadesinde yer alan 'bani' kelimesinin Arapça olduğunu ifade ederek kendince dalga geçti.

Kurucu anlamına gelen 'bali' kelimesini eleştiren Arslan'ın yaptığı konuşmada kullandığı kelimeler, sosyal medya kullanıcılarının diline dolandı. Erdoğan'ı eleştiren Arslan, Arapça kelime kullandığı nedeniyle Erdoğan'ı eleştirirken 12 defa Arapça kelime kullandı.

12 defa Arapça kelime kullandı

'Laiklik' çığırtkanlığı ve Arap düşmanlığı yapan Arslan, konuşmasında; 'sabah, şeref, fikir, acaba, hatırlamak, cumhur, yani, imza, sevda, aslında, Allah ve aşk ' ifadeleriyle 12 tane Arapça kökenli kelime kullandı. Bu durum ise sosyal medya kullanıcılarına dalga konusu oldu.