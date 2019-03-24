Erdoğan'dan yeni parti açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber'de 'Seçim Özel' programında, yeni parti iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Bu ülkede siyasetin acemileri var. Bu yolda giderken siyasete bulaşanlar var. Biz burada makan mevki aşkıyla çıkmadık. Bazı denemeler oldu sonuçları ortada. Davamıza baş koyan arkadaşlarımız koltuk değil, milletimize hizmet derdinde. Yoldan çıkanları yola sokmaya da uğraşmayız. Bu tür tartışmalar yeni değil, bizle çıkıp istikametini kaybedenler var. Türkiye'nin yeni bir partiden ziyade güçlü bir birlikteliğe ihtiyacı vardır. ''Tekrar AK Parti' ye dönerim'' diyenler kusura bakmasınlar sizin gibi çürük tiplere bu partide yer yok. Dava adamı davasına ihanet etmez" dedi.