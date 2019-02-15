Erdoğan'dan 'yeni askerlik sistemi' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gündemdeki gelişmeleri değerlendirirken yeni askerlik düzenlemesi de soruldu.

Erdoğan askerlik düzenlemesi için şu açıklamayı yaptı:

Belli bir noktaya askerlikte gelindi. Nihai noktayı koymuş değiliz. Ancak yeni askerlik sistemi çalışmalarında milletimizin askerlikten bağlarını koparmadan, TSK'nın ihtiyacının karşılandığı, vatandaşların askerlik eğitimi aldığı kamuoyunda olumlu görülecek sistem düşünüldü. Belli bir aşamaya gelindi. Özellikle 6-9-12 şeklinde şuan belirlenmiş şeklinde. Bunların er-erbaş durumu sözkonusu. Bunun yanında yedek subaylık sözkonusu.

12 ayı yedek subaylık olarak da gündeme getiriyoruz. Yedek subaylık olayını ciddi manada önemsiyoruz, yetişmiş insanlardan TSK'da istifade edelim. Konuyla ilgili olarak da 12 olarak gözükse de bunun 1 ayı izin olarak geçiyor. 3 ay temel eğitim var.

Dövizli ile bedelli askerliğin karşılığı aynı olacak.