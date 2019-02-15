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Erdoğan'dan 'yeni askerlik sistemi' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili de "6-9-12 şeklinde şuan belirlenmiş şeklinde." diye konuştu.

15 Şubat 2019 Cuma 22:36
Erdoğan'dan 'yeni askerlik sistemi' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gündemdeki gelişmeleri değerlendirirken yeni askerlik düzenlemesi de soruldu. 

Erdoğan askerlik düzenlemesi için şu açıklamayı yaptı:

Belli bir noktaya askerlikte gelindi. Nihai noktayı koymuş değiliz. Ancak yeni askerlik sistemi çalışmalarında milletimizin askerlikten bağlarını koparmadan, TSK'nın ihtiyacının karşılandığı, vatandaşların askerlik eğitimi aldığı kamuoyunda olumlu görülecek sistem düşünüldü. Belli bir aşamaya gelindi. Özellikle 6-9-12 şeklinde şuan belirlenmiş şeklinde. Bunların er-erbaş durumu sözkonusu. Bunun yanında yedek subaylık sözkonusu.

12 ayı yedek subaylık olarak da gündeme getiriyoruz. Yedek subaylık olayını ciddi manada önemsiyoruz, yetişmiş insanlardan TSK'da istifade edelim. Konuyla ilgili olarak da 12 olarak gözükse de bunun 1 ayı izin olarak geçiyor. 3 ay temel eğitim var.

Dövizli ile bedelli askerliğin karşılığı aynı olacak.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 22:36
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. TSK
  4. yeni askerlik düzenlemesi

YORUM YAZ

  • BozokBozok59 dk önce
    6 ay 9 ay 12 ay askerlik herkese esit ve tek sistem olmalidir askerlikte birisi 6 ay otekisi 9 ay gibi esit olmayan bir sistem daha simdiden ayrimcilik kokuyor. Adam 3 ay acemi egitimi aldi bastirdi parayi terhis oldu yuzbinlerce fakir evladi parası olmayan ne olacak 12 ay mi yapacak. Bu oyle sikintilar dogururki bunun altından kimse kalkamaz. Herkese 9 ay esit olsun. Bu is basit bir sey degil iyi dusunulmeli. Su anda halk arasinda oyle tartismalar varki bu isi yapanlar halktan habersiz bagzi seyleri hesaba katmiyor sanki.

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