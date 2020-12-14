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Gündem Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Bekliyorum
Gündem

Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Bekliyorum

Kabine toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan bir kez daha vatandaşa TL çağrısında bulundu. Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlara yönelerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 21:26:00 -
Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Bekliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Halka TL için çağrıda bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

- Halkımızın tasarruflarını TL olarak değerlendirmesini teşvik etmek istiyoruz. TL mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve kar paylarındaki stopaj oranlarını düşürmüştük.

- Stopaj oranları 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 3, 1 yıl üzerinde olanlar içinse yüzde sıfır olarak Mart sonuna kadar uygulanmaya devam edecek.

- Son zamanlarda TL cinsi varlıklara olan güveni arttırmak için kurumlarımız tarafından piyasa dostu adımlar atıldı.

- Kasım ayından itibaren sermaye girişlerinde artış, risk primlerinde düşüş ve TL'de değerlendirme yaşandı.

- Vatandaşlarımızın döviz talebi de azalma eğilimine girdi. Tüm vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlara yönelerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum.

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Yorumlar

demir

Bizde bekliyoruz....avrasya tünelinden geçiş garantilerinin,osmangazi köprüsünden geçiş garantilerinin,İstanbul havaalannda yolcu kapasitelerinin TL olarak ödenmesini....
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Melih

Bu kaçıncı TL çağrısı, her seferde kaybeden vatandaş, elinde avcunda olan üç kuruşu da eritip tüketti.
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