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Medya Erdoğan'dan, tüm Türkiye'nin beklediği o kritik adım her an gelebilir! Bunu yaparsa, Türkiye'nin bir hayalini daha gerçekleştirebilir
Medya

Erdoğan'dan, tüm Türkiye'nin beklediği o kritik adım her an gelebilir! Bunu yaparsa, Türkiye'nin bir hayalini daha gerçekleştirebilir

Yeniakit Publisher
2023-09-18 10:46:36 - 2023-09-18 10:46:35
Erdoğan'dan, tüm Türkiye'nin beklediği o kritik adım her an gelebilir! Bunu yaparsa, Türkiye'nin bir hayalini daha gerçekleştirebilir

Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Gerekirse Avrupa Birliği ile yolları ayırırız" açıklamasına işaret ederek, "AB’nin tavrını ve politikalarını değiştirerek Türkiye’ye karşı yapıcı, tarafsız bir tutum izlemeyeceği artık açıkça görülebiliyor. Türkiye’nin de AB’ye artık ihtiyacı yok" dedi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Gerekirse Avrupa Birliği ile yolları ayırırız" açıklamasına işaret ederek, "AB’nin tavrını ve politikalarını değiştirerek Türkiye’ye karşı yapıcı, tarafsız bir tutum izlemeyeceği artık açıkça görülebiliyor. Türkiye’nin de AB’ye artık ihtiyacı yok" dedi.

Ünal, yazısında, Lozan'la başlayan ve hep tek taraflı ilerleyen, Türk hükümetlerinin ezikliği ve kompleksiyle hastalıklı ilerleyen Türkiye-Avrupa ilişkilerinde bir dönüm noktasının zamanının geldiğini belirtti. Ünal, "AB ile yolları ayırarak Türkiye’nin bir hayalini daha gerçekleştirebilir. İhtiyacımız olan özgüven ve ipler koparsa, inanın bu milletin özgüveni tavan yapar" ifadelerini kullandı.

 

 
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Yorumlar

Haasso

İçimizdeki avrupa yalakasi ve aşiği gavur uşaklari çok üzülürler

İrfan

Reis AB artık güle güle demelidir!
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