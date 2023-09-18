Erdoğan'dan, tüm Türkiye'nin beklediği o kritik adım her an gelebilir! Bunu yaparsa, Türkiye'nin bir hayalini daha gerçekleştirebilir

Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Gerekirse Avrupa Birliği ile yolları ayırırız" açıklamasına işaret ederek, "AB’nin tavrını ve politikalarını değiştirerek Türkiye’ye karşı yapıcı, tarafsız bir tutum izlemeyeceği artık açıkça görülebiliyor. Türkiye’nin de AB’ye artık ihtiyacı yok" dedi.

Ünal, yazısında, Lozan'la başlayan ve hep tek taraflı ilerleyen, Türk hükümetlerinin ezikliği ve kompleksiyle hastalıklı ilerleyen Türkiye-Avrupa ilişkilerinde bir dönüm noktasının zamanının geldiğini belirtti. Ünal, "AB ile yolları ayırarak Türkiye’nin bir hayalini daha gerçekleştirebilir. İhtiyacımız olan özgüven ve ipler koparsa, inanın bu milletin özgüveni tavan yapar" ifadelerini kullandı.



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