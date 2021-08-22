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Siyaset Erdoğan'dan telefon görüşmesi! 'Afganistan' mesajı
Siyaset

Erdoğan'dan telefon görüşmesi! 'Afganistan' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 18:16:00 - 2021-08-22 18:21:58
Erdoğan'dan telefon görüşmesi! 'Afganistan' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'da mevcut önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi olduğunu belirtti.

Erdoğan, görüşmede Kabil Havaalanının güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söyledi.

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