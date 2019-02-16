Erdoğan'dan 'tanzim satış' açıklaması: Bakkallar da devreye sokulabilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV - A Haber ortak canlı yayınında tanzim satışlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, zincir marketlere ve diğer muhataplara seslenerek "seçimden sonra bu iş çözüldü çözüldü, çözülmedi bu işi daha da yaygınlaştıracağız" dedi.16 Şubat 2019 Cumartesi 00:03
Tanzim satış konusunda seçimden sonraya kadar süre veren Erdoğan, fiyatların makul seviyeye gelmemesi durumunda tanzim satışın daha da yaygınlaşacağını ve daha geniş bir ürün yelpazesini kapsayacağını duyurdu.
Bakkallar da devreye sokulabilir
"Seçim sonrası her şey yerli yerine oturursa biz çekiliriz, oturmazsa biz bunu yaygınlaştırarak devam ederiz" diyen Erdoğan, bu işin bakkalara kadar gidebileceğini ve onlarla birlikte de bu tanzim satışların genişletilebileceğini söyledi.
"Kuyruklar geri döndü" eleştirisine cevap
İki tür kuyruk vardır. Bir "yokluk kuyruğu", ikincisi de "varlık kuyruğu".
Yokluk kuyruğunu yaşadık biz. Alamazsın mümkün değil.
Şimdi attığımız adımda varlık kuyruğu var. Ne ararsan var ve ucuzluk var.
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