  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
MSB: Azerbaycan'a teslim edildi
Abdurrahim Albayrak, Gareth Bale bombasını patlattı
Mısır'dan büyük geri adım!
Yeni BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi
Gündem Erdoğan’dan son dakika Sedat Peker açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan Sedat Peker'e ne cevap verdi?
Gündem

Erdoğan’dan son dakika Sedat Peker açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan Sedat Peker'e ne cevap verdi?

Son dakika haberi: Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne diyeceği merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerinden Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sedat Peker’e ne cevap verdi? İşte Erdoğan’ın Sedat Peker cevabı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 12:24:00 - 2021-05-26 12:51:02
Erdoğan’dan son dakika Sedat Peker açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan Sedat Peker'e ne cevap verdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle: “Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü milletimiz görüyor. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz. Nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi bu sinsi operasyonları da akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz. İçişleri Bakanımızın her zaman yanındayız, yanında olacağız. Hedefin İçişleri Bakanımız değil Türkiye olduğunu anlamak için siluetlere bakmak yeterlidir."

MHP lideri Devlet Bahçeli "Milletin hür iradesiyle ve tertemiz oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek, Türkiye'yi deforme etmek için faal halde olanlara alimallah, bedeli ne kadar ağır olsa bile izin verilmeyecektir" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'yi hedef alan Sedat Peker'e millet cevabı verdi: #BaydınArtıkSedat
Gündem

Türkiye'yi hedef alan Sedat Peker'e millet cevabı verdi: #BaydınArtıkSedat

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve birçok siyasetçi hakkında Youtube kanalından çeşitli iddialar ortaya atarak Türkiye'yi karalamak isteyen o..
Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

TBMM'de hazırlanan yeni vergi borcu yapılandırmasıyla Trafik cezası ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödememiş olanlara büyük indirim hakkı sağ..
Türk futbol sarsan bomba iddia: Tüm liglerde küme düşme kaldırıldı
Spor

Türk futbol sarsan bomba iddia: Tüm liglerde küme düşme kaldırıldı

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Çakar paylaşımında, "Beyler bu sezon tüm liglerde küme düşme kald..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay