Erdoğan’dan son dakika Sedat Peker açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan Sedat Peker'e ne cevap verdi?
Son dakika haberi: Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne diyeceği merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerinden Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sedat Peker’e ne cevap verdi? İşte Erdoğan’ın Sedat Peker cevabı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle: “Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü milletimiz görüyor. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz. Nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi bu sinsi operasyonları da akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz. İçişleri Bakanımızın her zaman yanındayız, yanında olacağız. Hedefin İçişleri Bakanımız değil Türkiye olduğunu anlamak için siluetlere bakmak yeterlidir."
MHP lideri Devlet Bahçeli "Milletin hür iradesiyle ve tertemiz oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek, Türkiye'yi deforme etmek için faal halde olanlara alimallah, bedeli ne kadar ağır olsa bile izin verilmeyecektir" diye konuştu.