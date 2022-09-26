Erdoğan'dan sert uyarı: Yunanistan dengimiz değildir, olamaz! Yunan'ı üzerimize salanların asıl niyetleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının karşısına geçti.

Açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde, son günlerde adalara yaptığı askeri sevkiyatlarla gerilimi tırmandıran Yunanistan vardı.

Kısır siyasi kaygılarla hareket eden Yunanistan'ın kukla gibi oynatıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den sağlanan yığınaklarına ve alınan ekonomik desteklere rağmen Türkiye'nin dengi olamayacağını vurguladı.

Yunanistan'a yönelik sert ifadeleri dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir de Tripolice Katliamı hatırlatması geldi.

Tarih önünde henüz hesap verilmediğinin altını çizen Erdoğan, Akdeniz ve Ege'de geri itilen göçmenleri de hatırlatarak, "Tüm masumların hesabı da elbet bir gün sorulacaktır." dedi.

"Yunanistan’ın 4 bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil, Yunan halkını rahatsız etmelidir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan bizim ne askeri ne siyasi ne ekonomik olarak muhatabımız da dengimiz de değildir, olamaz"

"Hep söylediğim gibi, Yunanistan bizim ne askeri ne siyasi ne ekonomik olarak muhatabımız da dengimiz de değildir, olamaz. Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimizi salanların asıl niyetlerinin ülkemizin vaktini, enerjisini ve dikkatini dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası programımızı engellemek olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ancak bu hem Yunan siyasetçiler hem Yunan devleti hem Yunan halkı hem de onları kukla gibi kullananlar bakımından tehlikeli bir oyundur.

Daha geçtiğimiz ağustos ayında, 100. yıl dönümünü kutladığımız zaferlerimizin Yunan halkına ve yöneticilerine ödettiği bedelleri hatırlatmakta fayda görüyorum.

"Tripolice Katliamı'nı zafer günü olarak kutlayanlar, henüz tarih önünde hesabını vermediler"

Kısır siyasi hesapları uğruna ülkesini siyasi, askeri ve ekonomik olarak işgale uğratan Yunan yöneticiler bunun hesabını er geç en başta kendi halkına vermek mecburiyetinde kalacaktır.

Türk askerinin süngüsünün önünden kaçtığı günleri unutturmaya çalışıp bebekleri, çocukları, kadınları ve yaşlıları hunharca öldürdüğü Tripolice Katliamı gibi hadiseleri zafer günü olarak kutlayanlar, henüz tarih önünde bunların hesabını vermediler.

"Birilerinin etekleri altına saklanarak özgürlük olmaz"

Aynı zihniyetin bugün Akdeniz’de Ege’de botlarını batırarak, her şeylerini soyup dışarı atarak ölüme terk ettiği hatta katlettiği çocukların ve tüm masumların hesabı da elbet bir gün sorulacaktır. Birilerinin etekleri altına saklanarak özgürlük de olmaz, kalkınma da olmaz, onurlu duruş da sergilenemez. Yunanistan’ın 4 bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil, Yunan halkını rahatsız etmelidir.

"Ne o askeri yığınaklar ne o siyasi ve ekonomik destekler, Yunanistan’ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez"

Yunanistan’ın gelecek çeyrek asrını ipotek altına alan, bedeli mutlaka ödetilecek ekonomik ve siyasi angajmanlar bizi değil, asıl Yunan halkını tehdit etmektedir. Türkiye olarak biz bu filmi geçmişte seyrettik, çözdük, o defteri kapattık. Ve kendimize yeni bir yol çizdik. Şimdi Yunanistan’ın göz göre göre benzer bir felakete sürüklenmesinden bir komşu sıfatı ile samimiyetle üzüntü duyuyoruz. Ne o askeri yığınaklar ne o siyasi ve ekonomik destekler, Yunanistan’ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez. Ama bu yanlış adımlar Yunanistan’ı her anlamda batağa sürüklemeye kafi gelir.

"Ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız"

Netice itibarıyla, her anlamda yakından takip etmeyi sürdürdüğümüz Yunanistan’a karşı, gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız. Bu da iyi biline. Ama bunun yaparken kendi siyasi ve ekonomik hedeflerimizden kendi kalkınma programlarımızdan taviz vermeyeceğimizi de açıkça belirtiyoruz.”