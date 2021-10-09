Erdoğan'dan sert tepki: Kadrolu militanlar tarafından sabote ediliyor

Başkan Erdoğan Çurkurova Üniversitesi Tesis Açılışı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Yurt provokasyonu

"Toplumda 6 bin 664 öğrenci kapasiteli otel konforunda dört yurdumuzu da açıyoruz. Geçtiğimiz yılın ve bu yılın başvurularının üs üste birikmesiyle oluşan yoğunluk kadrolu militanlar tarafından sabote edilmektedir.

Bundan sonra da gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İstismar siyasetini yurt meselesinde bir kez daha gördük.

Yüz yüze eğitim

Koronavirüs döneminde eğitimin kesintiye uğramaması için elimizden geleni yaptık. Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını biliyoruz. Amacımız her şartı zorlayarak yüz yüze eğitime devam etmektir."