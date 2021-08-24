Erdoğan'dan sert tepki: Hiçbir izahı olamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi’nde konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan öğrencilerimize, dünyanın dört bir köşesinde milletimizi gururla temsil eden her bir kardeşime buradan selamlarımı iletiyorum.

Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan öğrencilerimize, dünyanın dört bir köşesinde milletimizi gururla temsil eden her bir kardeşime buradan selamlarımı iletiyorum. Bu salonda özgüven abidesi genç bir nesil görüyorum. Bu salonda 15 Temmuz gecesi elinde bayrağı, göğsünde imanıyla darbecilere meydan okuyan, milletimizin yüz akı, cesur bir gençlik görüyorum. Bu salonda ülkesi için hayal kuran, ufku açık, vizyonu geniş, ideal ve iddia sahibi, dirayetli bir gençlik görüyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak böylesi bir gençlikle yol yürümekten, bu ülkenin gençlerine hizmet etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye'nin sizin gibi gençleri olduğu müddetçe yarınlarımız inşallah bugünden çok daha parlak olacaktır. Bu millet çalışan, üreten gençlere sahip olduğu sürece geleceğine her zaman umutla bakacaktır. Hem şehircilikte geldiğimiz noktayı tartışacak hem de daha müreffeh, daha yaşanabilir şehirleri inşa etme hususunda gençlerimize kulak vereceğiz.

"Siyasi parti ayrımı gözetmeden tüm belediyelerimize teşekkür ediyorum"

Önümüzdeki süreçte gençleri karar alma ve uygulama mekanizmamıza daha fazla dahil edeceğiz. Nitekim yönetimine kadın elinin değmesiyle beraber Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni bir dinamizm, yeni bir heyecan kazandığını görüyoruz. TBB'nin sınırlarımız içinde veya dışında ihtiyaç duyan ve talep eden her bir belediyemizin yanında yer alma çabasını da takdirle karşılıyoruz. Birlik yönetimini hem KKTC'deki başarılı çalışmaları hem de ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketlerindeki gayretleri dolayısıyla ayrıca kutluyorum. Belediyelerimizin ve STK'larımızın da imkanlarını seferber etmesi acılarımızı bir nebze olsun hafifletmiştir. Burada, siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize teşekkür ediyorum. Türkiye yaşanan felaketlerin büyüklüğüne rağmen benzer sıkıntılarla yüzleşen ülkelere göre bu sancılı süreci başarıyla yürütmüştür.

"Kabinemin belli üyeleri şu anda arazide"

Devletimiz Van ve Elazığ depremi sonrasında vatandaşına verdiği sözü nasıl eksiksiz yerine getirmişse inşallah sel ve yangında zarar gören insanımızın yaralarını da en kısa sürede saracaktır. Tüm bakan arkadaşlarım Rize, Artvin, ardından Kastamonu, bunun yanında Sinop, Bartın, bütün buralarda köylere varıncaya kadar çalışmalarını bakan arkadaşlarım, milletvekilleri, belediye başkanları hep birlikte devam ettiriyorlar. Kabinemin belli üyeleri şu anda arazide. Bu meseleler günlük siyasetin tartışmalarına malzeme edilemeyecek kadar önemlidir. Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz.