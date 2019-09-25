Erdoğan'dan sert tepki: Böyle saçmalık olabilir mi? İnek eti yediği için öldürülen Müslümanlar var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde Nefret Söylemiyle Mücadele etkinliğinde önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

'Müslüman kadınlar sırf başörtüsü taktıkları için saldırıya uğruyor'

Irkçı eylemlere, kutsal değerlere en fazla hakarete maruz kalanlar ne yazık ki Müslümanlar. Bu soruna gözlerimizi yumamayız. Müslümanların iş yerleri evleri, ibadethaneleri hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların hedefi oluyor. Müslüman kadınlar sırf başörtüsü taktıkları için tacize uğruyor.

'İnek eti yedikleri için öldürülen Müslümanlar var'

Son dönemde özellikle Hindistan'da Keşmir olaylarıyla bütünleşen bir dönemde, sadece inek eti yedikleri için kırbaçlanan, palananan, ölüme mahkum edilen oradaki Müslüman kardeşlerimizin haklarını nasıl savunacağız? Sen nasıl inek eti yersin? Böyle bir saçmalama olabilir mi? Onlara mı soracağız? Herkesin herhalde vejeteryan olması beklenemez. Benim inancımın gereği bu değil. Ben senin inancına saygı duyuyorum, sen bana neden duyuyorsun?

"Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var"

Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var. Biz bunlara müdahale etmiyoruz. Onun inancının gereği odur, yiyebilir. Hindistan'ın Keşmir'de geldiği noktanın tanımı mümkün değil." dedi.