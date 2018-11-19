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Erdoğan'dan Putin'e sürpriz hediye

TürkAkım Projesi deniz bölümünün tamamlanma töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 20:21
Erdoğan'dan Putin'e sürpriz hediye

TürkAkım Projesi deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen 'TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni'nin ardından Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ne, Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Rus bayrağının bulunduğu aynı araçla geldi.

Erdoğan ile Putin'in basına kapalı görüşmesi, 1 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, yazar Alev Alatlı'nın "Dünya Nöbeti - Gogol'un İzinde 2. Kitap" adlı eserinin Rusça'sını hediye etti.

İSTANBUL'DAN AYRILDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı.

Rus lideri taşıyan özel uçak, Atatürk Havalimanı'ndan saat 18.00'de havalandı.

Putin'i, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Türk ve Rus ilgililer uğurladı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 20:21
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