Erdoğan'dan Prens Selman'a: Kendinden şüphen yoksa ne korkuyorsun?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D ortak canlı yayınında Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklama yaptı.24 Şubat 2019 Pazar 00:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili "Bunu Veliaht Prens bilmeyecek de kim bilecek? Talimat veren isim belli. ABD'den gelen heyet bile kararı adeta kendi aralarında vermiş konumunda. Ama konuşamıyorlar. BM'den gelenlere, CIA'den gelenlere kasetleri dinlettik. Biz ortadayız her şeyimizle bunu söylüyoruz. Senin kendinden şüphen yoksa ne korkuyorsun? Açıkça çık ortaya. Sağa sola dolar, petrol dağıtmakla bu iş çözülmez" dedi.
YORUM YAZ